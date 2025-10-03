電工工會不提加薪倡議　稱黑工問題嚴重　致工友開工不足或失業

有電工工會調查發現，工友普遍對短期就業前景不感樂觀，尤其在裝修領域，部份工友面臨開工不足甚至失業的困境。香港機電業工會聯合會今日（3日）在傳媒茶敘解釋，私人工程量「斷崖式下跌」，加上內地黑工問題漸趨嚴重，對本地工友的衝擊甚至比輸入外勞大，經審慎考慮後決定今年不提出加薪倡議，形容「薪酬再高啲，（僱主）唔準時出糧都係冇意思」，故希望維持現有水平，讓工友增加競爭力；同時促請政府設立「技術轉型津貼」，鼓勵工友學習空調製冷、弱電系統等不同技能，成為「一專多能」的專才。



機電聯今日（3日）舉行傳媒茶敘。（任葆穎攝）

機電聯成員會「港九電器工程電業器材職工會」近期進行近千份問卷調查顯示，工友普遍對短期就業前景不感樂觀，尤其在裝修領域，部份工友面臨開工不足、甚至失業的困境。根據政府資料，今年5月至7月，建造業失業率為7.2%，樓房裝飾、修葺及保養類高達8%。

機電聯今日（3日）舉行傳媒茶敘，提到私人工程量「斷崖式下跌」，較去年同期下跌約4%、失業人數近萬。此外，機電聯指相比起輸入外勞，黑工問題對本地勞工的衝擊更大。隨着小紅書等網絡平台興起，僱主更容易招聘內地黑工。這些黑工通常「一腳踢」，日薪介乎300至600元，是本地勞工的三分之一，衝擊本地工友的就業機會與薪酬水平。機電聯強調，由於內地黑工不了解本地電力技術，會帶來安全隱患，舉例「見盞燈着，但可能條電線唔OK」，或有火災危險。

政府在最新一份《施政報告》提出成立舉報非法勞工專線，至今已接約100個舉報。機電聯形容只是「杯水車薪」，真實數量或更多，又引述其他工友稱曾目睹豪宅住戶都聘用黑工。機電聯說，不少工友不敢舉報黑工，擔心會遭報復或影響工作前途，建議當局設法保障舉報者，並仿效舉報濫用公屋的獎勵措施，向市民提供誘因以打擊黑工。

另外，電器工會經審慎考慮後，決定今年不提出加薪倡議，其中已註冊的熟練技工維持1600元日薪水平，期望能穩定就業環境，其間會為工友提供技能提升及轉型支援；一旦就業市場回暖，將立即重新審視薪酬策略。

機電聯促請政府設立有時限、有資助的「技術轉型津貼」，鼓勵工友學習跨領域技能，如空調製冷、弱電系統等，成為「一專多能」的專才；同時擴充就業配對服務。機電聯又提到，現時電工牌照申請要求過嚴，促請當局應在確保安全標準的前提下，適度平衡書面文件要求與行業的實際情況，簡化流程，提升行業對年輕一代的吸引力。

至於近年發生多宗工業傷亡事故，機電聯促請所有承辦商必須建立清晰的「停工上報」機制，確保工友不會遭受打壓。