施政報告｜外勞計劃繼續　消息：更嚴人手比例助升聘本地勞工力度

失業人數增加，外界關注輸入外勞影響就業市場，行政長官李家超今日（17日）發表施政報告2025，並沒有提出暫停「補充勞工優化計劃」，但就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。



消息人士透露，明日起改為按「同一崗位/職位」比例計算，做法已「採納咗」勞工團體的意見，由於優化計劃實施滿兩年後，相信大部份在港外勞陸續要續約，屆時僱主亦要遵守新規定，相信今次調整，將有助僱主提高招聘本地勞工的力度。



【施政報告2025】2025年9月17日，行政長官李家超發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

消息人士表示，由2023年9月實施優化計劃以來，勞工處已批出11,725個侍應外勞配額，以及8,648個初級廚師配額。今年7月31日當日，有5,435名外勞侍應及4,034個外勞初級廚師在港工作。

消息指，侍應及初級廚師為輸入外勞最多兩個工種，明日起人手比例只限同工種計算，做法已採納勞工團體的意見。由於優化計劃實施滿兩年，消息人士相信大部份在港外勞陸續要續約，屆時僱主亦要遵守新規定。

消息人士指，本地招聘由4星期延長至6星期，目的是加強本地工人優先就業，同時處方會加強在就業中心的監察，「起碼面試過程正常，唔會好似有啲報道咁話招聘廣告同實際工作時間、地點唔同」，僱主6星期後無法聘請本地人亦要解釋。由於政府未有細分及統計本地侍應及初級廚師的人數，暫時難以估計新措施對就業市場影響。

至於收緊措施會否擴展至其他工種，消息人士表示本地人對洗碗、食品加工等規定興趣不大，認為按照現時制度處理便可。他又稱，如果僱主以其他職位之名雇用外勞，但實際從事侍應或初級廚師工作屬違法。

飲聯早前表示，近期飲食業結業情況未見緩和，冀政府凍結外勞輸入措施。﹙資料圖片﹚

政府9月17日公布新一份施政報告，面對經濟欠佳，基層市民希望當局推出新措施，減輕經濟壓力。（夏家朗攝）

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

李家超任內第四份《施政報告》，綠色成為封面主調。文化體育及旅遊局局長羅淑佩穿搭包括綠褸、綠袋、綠領巾；民青局局長麥美娟穿上綠色的外套配綠領巾。（廖雁雄攝）

勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」（優化計劃），暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，目前計劃年限屆滿。

今年5月至7月失業率升至3.7%，當中餐飲業升至6.4%。本地勞工認為擴大外勞輸入導致失業率攀升、僱主聘用外勞後解僱本地工人、本地議價能力降低。