精神病患輪公屋　醫生信建議留原區不獲接納　房署稱盡可能編配

天水圍一對精神病母子墮樓身亡，令社會廣泛關注房屋署收回公屋的機制。有精神病患者家屬向《香港01》反映，輪候公屋期間，獲發醫生信，建議全家原區上樓卻不獲接納，最終要遷離原區，跨區上樓後影響家人病情。房委會回應指會考慮醫生信社署信「盡可能」編配。社工認為，患者原本的醫療、社工、輔導網絡均在九龍，遷到新界西後，患者不適應，所有支援工作亦要從頭做起，是加重社會負擔。

精神健康諮詢委員會前委員陳友凱認為，若醫生信已具體建議患者應在某地區居住，屬醫學診斷，房屋署應接納。房屋署回覆稱，如公屋申請人提出希望入住指定地區，會考慮醫生信社署信等，「盡可能」編配。



原於九龍區居住的張女士（化名）有兩個患思覺失調的兒子。（夏家朗攝）

一家三口輪公屋 兩子相繼患思覺失調

張女士（化名）有兩個30多歲的兒子，原於九龍區居住，2018年初一家三口為減輕租金壓力，一同申請公屋。當時因市區的申請過多，新登記的公屋申請者只能申請擴展市區、新界及離島，他們最終選擇輪候新界公屋。

兩子同一年相繼因工作壓力，患上思覺失調，更有自殺念頭，長子企圖跳樓，幼子於跳樓後獲救。他們病情嚴重，每月都要到九龍區的公立醫院精神科覆診，只得張女士獨力照顧。

張女士（化名）。（夏家朗攝）

精神科醫生社工建議原區上樓 房署拒絕

兩名兒子的精神科醫生及社工，均認為他們住在九龍區對病情較好，因此醫生及社工於2023年去信房署，建議房署於原區、即九龍區，為張女士一家編配公屋單位。

不過張女士稱，後來獲房署發信告知，醫生信不能作為要求原區上樓的證明文件。

張女士（化名）。（夏家朗攝）

支援網絡全在九龍 無奈遷入新西

房署於2024年通知張小姐揀樓，最終三人因租金壓力，接受搬入新界西的公屋屋邨。當時租金佔他們的一家接近三分之二收入，張女士只得無奈接受安排，「已經掙扎不了，房署拒絕原區安置，沒法反駁，讓你揀樓，你要不要？」

張女士稱，兩子申請公屋時未患病，因此接受房署職員建議，輪候新界公屋。可是，在兒子治療的過程，他們所有支援網絡，包括社工、醫生及朋友都在九龍，不解為何房署不接納醫生建議，編配九龍區的公屋單位，「兩個兒子連上班都有問題，只做到散工。他們的病情要幾年才穩定下來，你要他們重新適應是很辛苦的。」

跨區上樓後 子情緒不穩

一家三口今年搬入新界，但覆診、工作、交友圈子仍在九龍。張女士說，兩子的情緒自搬遷後變得不穩，怪責母親接受搬入新界的決定。她舉例說，幼子每日叫她起床，要與她握手、聽到她說「一路順風」才願意出門上班。張小姐認為搬入新界影響了兒子的病情，但憂慮申請搬回九龍，他們要再面對搬遷壓力，重新適應，現時不知如何是好。

房署：會考慮醫生信社署信 「盡可能」編配

房屋署回覆稱，如公屋申請人提出希望入住指定地區的特別要求，會考慮申請人提供有關政府部門或機構，例如社會福利署或醫院管理局的推薦信，因應個案的情況「盡可能」為申請者作出編配。

房署又稱，如現有住戶遇有特殊情況，例如社會及或醫療因素等而難以繼續在現居單位居住，亦可申請邨內調遷往另一個公屋單位或邨外另一個公屋單位。房署重申，會酌情考慮有關申請，關懷有特殊情況租戶的需要。

「家盟」政策關注組成員陳順媚女士（左一）、姚先生（左三）及社工葉麗珊（右一）。（夏家朗攝）

社工：支援從頭做起

照顧者組織「家盟」一直協助張女士，「家盟」社工葉麗珊認為，房署的公屋政策應聆聽醫生、社工等專業界別的意見。葉麗珊說，政策如「一刀切」執行對個案的精神健康造成負擔，令個案需要社福機構及醫療系統更多支援，「他們情緒不穩，很多支援要由頭做起，這樣是加重其他界別的負擔，社會成本很大。」

抑鬱症患者文文（化名）因長女遷出，被房署要求搬遷，因搬屋感焦慮。（夏家朗攝）

寬敞戶獲安排同區搬遷 抑鬱患者仍焦慮

葉麗珊另有一直跟進的個案是抑鬱症患者。文文（化名）原與一子一女同住新界西公屋單位。去年4月，因長女遷出，文文要到房署進行除名手續。房署職員表示，家庭成員遷出後，文文便是「寬敞戶」，需要搬遷到細單位。職員表示，文文可選擇新公屋，約要等兩至三年。文文以為可於原本的單位多住一段時間，遂同意安排。

不過房署相隔半年，就通知文文揀樓，她對於有變化而感焦慮。精神科醫生今年2月已發信，證明個案因住屋安排感焦慮。房署今年9月底再發揀樓信，表示可以安排在同區搬遷，但文文情緒依然受影響。

葉麗珊認為，房署應暫緩發揀樓信的程序，以免再刺激文文，令其病情加劇。

房署：已暫緩調遷

房屋署回覆指，今年9月下旬，已收到這租戶關於身體狀況的補充資料，檢視其個案的獨特情況後，已批准暫緩其「寬敞戶」調遷。

房委會是因應公屋單位的住戶人數，按照既定的編配標準編配單位，公屋住戶如家庭狀況轉變，導致居住面積超過既定編配標準，便會成為「寬敞戶」，需遷往居住面積符合其家庭人數的公屋單位。

房委會的寬敞戶總數，由2020年的78,500戶，增加至99,200戶，需要優先處理的數目，由5,300增至5,700，而已處理的數目則由2,000增至2,500戶。

精神健康諮詢委員會前委員陳友凱。（資料圖片／吳煒豪攝）

精神健康諮詢委員會前委員：房署應盡量接納醫生信

精神健康諮詢委員會前委員、港大臨床醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱指出，生活環境對於穩定精神病患的病情極為重要，當醫生提供醫學證明，具體建議病患在某一區域或居所生活，代表這對於穩定病情重要。

他說，醫生不會隨便給予病人與居住環境相關的醫學證明，因此若醫生的信件詳細列出建議的居住地點及原因，房署應盡量接納。陳友凱強調，並非所有情況都要按照精神病患的意願去作安排，只認為政策要取得平衡。若房署拒接納醫學證明，則應考慮如何聯同病人的精神科醫生及社工，支援病人需要。

資助房屋小組委員會主席黃碧如。（資料圖片／廖雁雄攝）

資助房屋小組委員會主席：市區單位有限

房委會網頁顯示，由於選擇市區的申請，多於可供編配予申請者的公屋單位數量，因此新登記的公屋申請者，只可從三個非市區的區域中選擇。資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，市區可編配的單位相當有限，大多單位是從原有公屋戶中「回收」得來，因此輪候時間相對長，相信房署對於特殊個案更改公屋選區，有既定做法。