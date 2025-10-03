精進建築被除牌上訴 無證據指犯錯致天秤塌下 屋宇署指控欠分析
屢涉工業意外的精進建築有限公司，早前遭屋宇署除牌，精進不服提出上訴，案件今（3日）在高等法院續審。精進的代表律師繼續陳詞，指公司涉及的3宗致命意外，其中安達臣道的天秤倒塌，當中涉及多間分判商，同時沒有證據顯示因精進犯錯而導致天秤倒塌。屋宇署卻在誓章指，3宗致命工業意外顯示精進安全管理方面有系統性問題。精進認為指控嚴重，且欠缺分析。
申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。
精進近年所涉的3宗奪命工業意外
精進3年内有3宗奪命意外
代表精進的資深大律師余若海繼續陳詞，講及精進涉及的3宗致命工業意外，分別為2020年的宏展街建築地盤工人觸電的死亡事故、2022年的安達臣道建築地盤天秤倒塌的死亡事故和2023年的渡華路建築地盤工人從高處墮下的死亡事故。
觸電奪命事故涉工人誤觸電線
就宏展街工人觸電亡事件，余若海指意件涉及多項不幸的因素，包括地下有水洼、工人誤觸電線等。該事件後，精進已採取措施，避免再發生意外；就天秤倒塌意外，余指事件屬不幸，當中涉及多間分判商，包括設計和測試的分判商，但沒有證據顯示因精進犯錯而導致天秤倒塌。
屋宇署只提指控卻未有分析
余續引述屋宇署總主任（技術事務）陳煒堂的誓章，陳指精進涉及3宗致命工業意外，認為並非巧合，而是在安全管理方面有系統性問題。余指，該指控嚴重，但未有提供分析。若屋宇署認為精進在安全管理方面有系統性問題，應作出分析，了解箇中原因。
案件早上未開庭余稱會申請訟費
此外，屋宇署署長和承建商註冊事務委員會由資深大律師袁國強和陳浩淇代表，案件原定今日早上續審，因袁國強抱恙未能出席聆訊。案件押後至下午時，袁仍未能出席。案件在他缺席下，繼續由精進陳詞。余若海表示精進承受極大壓力，會就上午未有開庭申請訟費，法官則指會日後處理。
案件押後至12月11日續審，由屋宇署署長和承建商註冊事務委員會一方陳詞。
案件編號：HCMP 952/2025
