精進就被除牌上訴　指嚴重意外未證屬系統問題　仍有合約120億元

屢涉工業意外的精進建築有限公司，早前被屋宇署除牌。精進其後向高等法院申請暫緩除牌以候上訴獲批，其上訴聆訊今（2日）於高院展開。代表精進的律師指，屋宇署署長通知精進拒續牌決定時，未按規定提供書面理由，違反法定責任之餘，亦不知署方會否考慮不相關的因素。律師又指，雖然精進旗下工程曾出現嚴重工業意外，但該些事件未顯示精進有系統性問題。再者精進手頭上尚有多個合約在手，總值120億元，署長的決定，影響數以百計工人的生計。



申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。

律師提及精進近年涉及的致命工業意外

2020年，九龍灣宏展街地盤有工人觸電死亡。（林振華攝）

精進建築有限公司近年涉的數宗嚴重工業意外，包括2022年9月7日安達臣道地盤有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

2023年，油麻地渡華道4號一個地盤發生奪命工業意外，一名男工人懷疑從高處墮下重創，送院後證實不治。（梁偉權攝）

精進稱2023年已申請續牌

代表精進的資深大律師余若海陳詞指，精進於2023年3月已申請續牌，署長於2025年5月才作出決定。期間，精進曾去信署方盡快處理。

指署長拒續牌未提供理由

余若海續指，根據《建築物條例》，屋宇署署長需在通知拒續牌時，以書面提供拒續牌的理由。余指，此做法可以顯示署長考慮什麼相關因素，和沒有考慮不相關的因素。惟署長於本年5月22日書面通知精進拒續牌時，沒有提供理由，只表示考慮承建商註冊事務委員會的建議後，署長未能信納精進適合在「一般建築承建商」的名冊中註冊。余指署長未有提供理由，是違反法定責任。

精進手上工程總值120億元

余強調，拒絕續牌對承建商而言不是小事。精進為註冊的「一般建築承建商」約20年，尚有多個合約，總值120億元，涉及約1.3萬個單位。署長拒續牌的決定，影響數以百計工人的生計。

不知署方會否考慮不相關因素

此外，余指署長拒續牌時，考慮時任項目經理簡浩楷為精進的「獲授權簽署人」。惟余指，簡於2024年2月和承建商註冊事務委員會面試時，已向委員稱將會離職。此外，精進於同年4月去信屋宇署，稱簡的「獲授權簽署人」職位將由他人代替。

余續指，根據署方呈交的誓章，屋宇署曾有內部討論精進續牌，但未有透露當時討論內容，精進無法得知他們是否考慮不相關因素。

嚴重工業意外未證精進有系統性問題

此外，署方指精進涉及三宗致命意外，分別為2020年的宏展街建築地盤工人觸電的死亡事故、2022年的安達臣道建築地盤天秤倒塌的死亡事故和2023年的渡華路建築地盤工人從高處墮下的死亡事故，認為精進在安全管理方面有系統性問題。惟余指，未有證據顯示精進在此方面有系統性問題，又指該三宗意外中，屋宇署就天秤倒塌事故作出檢控，其他政府部門就另外兩宗事故作出檢控，但不涉屋宇署。

案件明續。

案件編號：HCMP 952/2025