精進建築不滿被除牌提上訴　屋宇署求押後　並指精進有充裕資產

屢涉工業意外的精進建築有限公司，今年6月被屋宇署除牌。精進及後向高等法院申請暫緩除牌以候上訴獲批，案件今（26日）於高院展開上訴聆訊。屋宇署申請押後以候存檔誓章獲批，精進認為不公提出反對，署方卻透露精進雖然自稱財困，但扣除負債後仍有逾3億元，認為其資產充裕。法官最後准聆訊押後聆訊至10月。



申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。

精進建築不滿被屋宇署除排，在高等法院提出上訴。(黃浩謙攝)

指精進扣除負債仍有3.51億元剩餘

資深大律師袁國強代表屋宇署一方陳詞指，精進現時指稱署方利用非正公開政策審核續牌，署方需時存檔新證據回應，申請押後聆訊。袁指精進的總資產充裕，流動資產亦有逾7億元，即使扣除約6.46億的負債後，仍有3.51億元剩餘。雖然精進聲稱財困，但袁認為沒證據顯示精進無法向銀行借貸，也沒有證據顯示董事不會出資，袁認為精進沒尋求解決方案。

精進認為聆訊押後不公

代表精進的資深大律師余若海指，屋宇署一方在訂下上訴聆訊日程後始申請押後，對精進不公，反對押後。余資深質疑，精進早在2023年申請續牌，屋宇署有足夠時間處理續牌事宜，然而署方在今年5月才拒絕申請，且未有交代拒絕麥劍亮作為新委任的獲授權簽署人的原因，直至現時始申請押後以存檔新證據，亦未有道明哪種證據。

官認為情況罕見准押後

法官鄭惠心認為情況罕見，批准押後讓屋宇署存檔誓章，並將上訴聆訊延至10月2日進行，並下令屋宇署在5天內存檔新證據。

案件編號：HCMP 952/2025