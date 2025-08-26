精進建築不滿被除牌提上訴 屋宇署求押後 並指精進有充裕資產
撰文：陳曉欣
出版：更新：
屢涉工業意外的精進建築有限公司，今年6月被屋宇署除牌。精進及後向高等法院申請暫緩除牌以候上訴獲批，案件今（26日）於高院展開上訴聆訊。屋宇署申請押後以候存檔誓章獲批，精進認為不公提出反對，署方卻透露精進雖然自稱財困，但扣除負債後仍有逾3億元，認為其資產充裕。法官最後准聆訊押後聆訊至10月。
申請人為精進建築有限公司，答辯人為屋宇署署長和承建商註冊事務委員會。
指精進扣除負債仍有3.51億元剩餘
資深大律師袁國強代表屋宇署一方陳詞指，精進現時指稱署方利用非正公開政策審核續牌，署方需時存檔新證據回應，申請押後聆訊。袁指精進的總資產充裕，流動資產亦有逾7億元，即使扣除約6.46億的負債後，仍有3.51億元剩餘。雖然精進聲稱財困，但袁認為沒證據顯示精進無法向銀行借貸，也沒有證據顯示董事不會出資，袁認為精進沒尋求解決方案。
精進認為聆訊押後不公
代表精進的資深大律師余若海指，屋宇署一方在訂下上訴聆訊日程後始申請押後，對精進不公，反對押後。余資深質疑，精進早在2023年申請續牌，屋宇署有足夠時間處理續牌事宜，然而署方在今年5月才拒絕申請，且未有交代拒絕麥劍亮作為新委任的獲授權簽署人的原因，直至現時始申請押後以存檔新證據，亦未有道明哪種證據。
官認為情況罕見准押後
法官鄭惠心認為情況罕見，批准押後讓屋宇署存檔誓章，並將上訴聆訊延至10月2日進行，並下令屋宇署在5天內存檔新證據。
案件編號：HCMP 952/2025
精進建築反告分判商 稱根據協議追保證款項逾669萬元精進建築被指將工程轉同系公司後 未向分判商付尾數 被追430萬安達臣道地盤塌天秤意外傷者 入稟區院向精進建築等索償精進建築除牌｜中國海外接手房委會東涌等三公營房屋項目餘下工程精進建築除名暫緩｜6項目全被收回 精進系前公司仍有份港大項目精進建築就釘牌提出上訴 法官批准等候上訴期間暫緩除名精進建築釘牌 發聲明稱極度遺憾 將研上訴 憂拖慢資助房屋落成