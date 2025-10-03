高中歷史改革｜中國史課時擬大增逾倍　香港日本史不列獨立課題

新一份《施政報告》提出改革高中中國歷史科和歷史科，教育局今日公布兩科的課程框架諮詢文件，當中，歷史科的課框鋪排和內容均有不少改動，包括加大關於中國部份的單元時數逾一倍，同時將香港、日本及東南亞的現代化與蛻變部份，不再獨立為一個課題，將部份歸入上述單元，例如有關日本的內容，主要保留日本侵華史與抗日戰爭。



另外，文件建議歷史科分為必修和選修部份，其中增設「 漂泊與自強：十九世紀中以來的海外華人」選修單元。新修訂課程計劃於27/28學年中四級推行，2030年起適用兩科的文憑試。



新一份《施政報告》提出改革高中中國歷史科和歷史科。（資料圖片）

增必修與選修 增談中國特色大國外交

目前高中歷史科課程以三大部份為主軸，包括「現代世界的孕育」、「二十世紀亞洲的現代化與蛻變 」及「二十世紀世界的衝突與合作」，合共有230個課時，餘下20小時為學習活動。

根據最新公布的諮詢文件，建議的高中歷史課框鋪排及組合有所變動，包括分為必修與選修部份，選修為二選一。總課時合計230小時。以五個單元貫穿（見圖表），當中涉及中國發展的單元時數，由以往40小時，增至90小時，即增加超過一倍。

該單元為「中國與世界：國家走向現代化及成為國際重要成員的歷程」，課題包括「中國從帝制到共和」、「中國共產黨的創建到中華人民共和國成立」、「中華人民共和國的發展與成就」，學習內容部份由以往整合，也有新增的內容，如認識中國特色大國外交、構建人類命運共同體的理念及中國積極參與全球治理的實踐，包括『一帶一路』建設、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）等。

香港史拼入中國單元

至於現課程設有、分別佔40及30小時的「香港的現代化與蛻變」、「日本及東南亞的現代化與蛻變」，在新課框下未見獨立成一個課題或單元，反而融入中國單元。例如香港部份，談及海員大罷工、省港大罷工、抗戰期間的香港、回歸祖國的歷程等。

（香港01製圖）

（香港01製圖）

日本、東南亞現代化史未列獨立課題 部份內容「四散」

有關日本的部份，無再重點提到要認識日本在二十世紀初的現代化、政治、社會、經濟、文化的概況，主要保留有關日本侵華史與抗日戰爭，並結合在中國單元，而軍國主義發展則「散落」二戰的課題。

而東南亞部份，以往學習要點談及由殖民地到獨立國家的發展，新課框未有特別從這個視角提及，但在「現代世界的形成」提到東南亞等對帝國主義殖民擴張的抗爭。

而佔40小時的選修單元「漂泊與自強：十九世紀中以來的海外華人」，則會分析十九世紀中華人行居到東南亞、大洋州等地區原因，又會學習海外華人對定居地、祖國發展的貢獻。

教育局形容，新課框必修部份加強世界史與國家歷史的連繫。（資料圖片）

教育局形容，新課框必修部份「從宏觀角度建立學生對現代世界史和國家歷史主要發展的基本認識，加強世界史與國家歷史的連繫，並了解國家在上述時期的角色、作用和貢獻」。至於選修部份，則「延展和深化必修部份的學習內容，並照顧學生的學習多樣性」。

當局亦提到，會同步更新公開評核，「引入更多元性及客觀性的題型，平衡考卷的廣度與深度。」今次課程改革諮詢期為約一個月，當局向學校派發問卷調查，每校只須交回一份問卷。