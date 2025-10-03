高中中史改革｜課框倡增科技文化發展　選修單元大改刪讀知識分子

新一份《施政報告》提出改革高中中國歷史科和歷史科，教育局今日公布課框諮詢文件，必修部份加入學習中國新舊石器時代、多個朝代的科技與文化發展；大改「選修」部份，由原有「六選一」，改為「三選一」，以往研習五四時期知識分子對中國傳統化文化的批判、研讀梁啟超等知識分子個案等單元均已刪走，改為學習「國家管治與制度組織」、「經濟資源與社會發展」及「中外交往與文化交流」的主題單元。兩個課程將於27/28學年中四級全面推行，2030年起兩科的文憑試適用。



新一份《施政報告》提出改革高中中國歷史科和歷史科。（資料圖片）

課程宗旨倡培養文化自信

教育局指，過往持續檢視中史與歷史科的推行情況，不同渠道所收集的意見反映，中史科過於側重政治史，建議應讓學生全面認識中國由古至今，包括在經濟、文化、科技、社會、民族關係、中外交流等重要方面的基本發展。

課程發展議會轄下改革高中中史科課程工作小組於今年1月成立，就修訂課程討論和擬定課框，特別提到有根據課程發展最新趨勢，包括加強推動愛國主義教育。課程宗旨提到培養學生樹立個人對民族、國家及社會的正確價值觀念及認同感，欣賞中華文化的特質與價值，「培養文化自信」。

高中中史科對上一次修訂是十年前，三年課程總課時為250小時，設有佔160小時的「歷史發展」必修部份，涵「上古至十九世紀中葉」，以及「十九世紀中葉至二十世紀末」；和佔70小時「歷史專題」選修部份，後者設有六個單元，只須選一單元學習。

六個單元包括：「二十世紀中國傳統文化的發展：承傳與轉變」、「地域與資源運用」、「時代與知識分子」、「制度與政治演變」、「宗教傳播與文化交流」和「女性社會地位：傳統與變遷」。

增學石器時代 了解候風地動儀、王羲之書法

新課程總課時維持250小時，必修部份時數增加25小時至185小時，選修部份則減5小時至65小時，未如舊版再就中史概論和歷史研習的態度與方法設建議課時。

必修部份涵蓋的歷史時期相若，新加入中華文明起源的課題，概括了解中國境內新、舊石器時代具有代表性的文化遺跡的特徵；概括認識中華文明的起源和早期國家的形成過程

另外，課框又在多個朝代新增學習科技與文化發展，例如了解兩漢這兩方面的成就，舉例有張衡「候風地動儀」和司馬遷《史記》；三國兩晉南北朝至隋唐，可了解孫思邈《千金方》和王羲之書法；遼宋夏金元，則可了解印刷術、火藥、指南針、《清明上河圖》；明至清中葉，可了解長城的建築和《三國演義》。

新版的選修部份變動甚大，歷史專題單元由六選一，改為三選一， 為「國家管治與制度組織」、「經濟資源與社會發展」及「中外交往與文化交流」，內容幾乎不一樣。

舉例，在「經濟資源與社會發展」單元，會學習漢代絲綢之路、唐代遣唐使、明代鄭和下西洋等。未如以往設單元研讀知識分子如梁啟超；學習研習五四時期知識分子，如何對中國傳統文化批判，以及期後的承傳與創新等。