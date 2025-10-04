日本直擊八達通合作商PayPay覆蓋廣　部長︰港人登富士山頂都用得

【八達通／PayPay／日本旅遊／電子支付】八達通周四（2日）公布與日本最大電子支付平台PayPay合作，港人由即日起在日本附有PayPay商標的商戶及交通工具，都可通過八達通App以港幣付款，不收跨境手續費。



PayPay金融戰略部部長高原啓太表示，PayPay的目標為全日本去現金化，更形容現金是最大的敵人。由於公司成立初期，日本商戶並不普及使用電子支付，因此斥資100億日圓（約7億港元）推出回贈活動，從此用戶數量不斷增長，如今日本約三分之二手機用戶都使用PayPay。他強調，PayPay的強項在於中小型商戶，「你以後去爬富士山的時候，到山頂（商戶）也可以用八達通支付。」



八達通10月2日正式宣布與日本最大的流動支付平台PayPay合作。（資料圖片／夏家朗攝）

港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。（歐陽德浩攝）

八達通近日推出新支付功能，港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。八達通周五（3日）邀請香港傳媒到日本PayPay總部參觀，由金融戰略部部長高原啓太作出更深入的講解。

目標讓整個日本去現金化 初期曾斥資100億日圓回贈用戶

高原啓太介紹指，PayPay目標讓整個日本去現金化，2018年成立初期，日本商戶並不普及使用電子支付收款，主要選用現金、信用卡，以及西瓜卡（Suica）等，因此PayPay為了搶佔市場，斥資100億日圓（當年七算即約7億港元）向用戶回贈最高20%，原定活動期長達3個月，怎料推出不久後大受歡迎，隨即被用戶搶光。

PayPay金融戰略部部長高原啓太。（歐陽德浩攝）

2019年再獲日本政府贊助推點數回饋活動

雖然PayPay的活動十分成功，但日本社會仍然習慣使用現金。高原啓太指，日本政府一直積極推動電子支付，PayPay其後在2019年獲當局贊助，推出非現金支付點數回饋活動，用戶每筆消費可獲得5%回贈，隨着用戶數量持續增長，PayPay更與金融業界合作提供支付服務，包括保險、證券及銀行等。

在我們公司內部最大的敵人不是經驗，我們最大的敵人是現金，所以我們說要打倒現金，讓整個日本都不用現金消費。 PayPay金融戰略部部長高原啓太

PayPay已突破7,000萬個用戶，去年佔日本掃碼交易金額三分之二，錄得78億交易宗數。（歐陽德浩攝）

日本約2/3手機用戶使用PayPay 去年錄78億交易宗數

高原啓太透露，如今PayPay已突破7,000萬個用戶，即日本約有三分之二手機用戶都使用PayPay，去年佔日本掃碼交易金額三分之二，錄得78億交易宗數。若連同信用卡或西瓜卡等電子支付方式，每5宗交易便有一宗屬於PayPay。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰（左）、PayPay金融戰略部部長高原啓太（右）。（歐陽德浩攝）

強項為中小型商戶 稱偏遠地區只願收現金及PayPay

PayPay官方網站按日本不同地區，詳盡列出接受收款的商戶名單，包括港人熟知的LAWSON、壽司郎、磯丸水產及販賣機等。不過高原啓太強調，PayPay的強項為中小型商戶，例如許多偏遠地區的小店，包括滑雪場或高山等，只願意收取現金或PayPay。

北至北海道，南至沖繩，高至富士山，用戶都能夠使用PayPay付款。（Reuters）

PayPay目標為整個日本去現金化 富士山頂也可使用

高原啓太總結指，PayPay目標為整個日本去現金化，向用戶提供更便利的環境，即北至北海道，南至沖繩，高至富士山，用戶都能夠使用PayPay付款，而旅客也毋須帶大量現金到日本購物。

其實想分享一件有趣的事情，爬到富士山山頂，然後可以跟店家說請讓我們用PayPay，所以你以後去爬富士山的時候，到山頂也可以用八達通支付。 PayPay金融戰略部部長高原啓太

富士山的山屋提供紀念品、飲品及食物等出售，登山客可用PayPay付款。（頂上富士館網頁圖片）

翻查資料，富士山高達3,776米，若登山客即將到達最高點的劍峰前，將遇到提供住宿及餐飲服務的山屋，內有紀念品、飲品及食物等出售，估計可接受八達通App內的PayPay支付功能。