八達通即日起與日本PayPay合作　數百萬商戶接受港幣付款免手續費

【國慶節／日本旅遊／八達通／PayPay／電子支付】八達通由即日起與日本電子支付平台PayPay合作，只要用戶的八達通銀包升級至Plus及Pro級別，並更新八達通App，便可在旅遊頁面中開通日本支付服務，通過銀行App、轉數快或現金充值，轉帳至八達通銀包，再出示或掃瞄二維碼，便能以港幣完成付款。



八達通介紹指，用戶可在日本數百萬間接受PayPay的商店付款，兼享零手續費、優惠匯率及商戶折扣優惠，涵蓋多個消費範疇。翻查資料，八達通今年曾透露將提供低於信用卡的匯率。



八達通已與日本電子支付平台PayPay合作，用戶可在日本接受PayPay的商店付款。（資料圖片）

八達通近年積極拓展海外電子支付服務，全部部是港人熱門的旅遊目的地，包括泰國PromptPay、韓國ZeroPay、內地微信支付。直至今年3月，八達通終於傳出與日本的支付網絡公司合作的消息，最快第3季推出服務。

八達通宣布與日本電子支付平台PayPay合作

好消息來了，八達通早前向傳媒發出採訪通知，宣布與日本電子支付平台PayPay合作，即八達通銀包Plus或Pro會員，只需通過銀行App、轉數快或現金充值，轉帳至八達通銀包，便可到日本接受PayPay的商店，以港幣完成付款。

八達通3月4日舉行傳媒午宴，透露最快第3季推出日本支付服務。（資料圖片／歐陽德浩攝）

開通前須成為Plus或Pro用戶 完成身份認證及自拍

若用戶尚未升級八達通銀包至Plus或Pro級別，只要安裝八達通App，提供個人身份資料，包括姓名及住址等，並拍攝身份證及自拍外貌，便完成登記流程。用戶只需等待數小時至數天，通過身份驗證後，即可開通八達通日本支付服務。

八達通稱，可享有零手續費、優惠匯率及商戶折扣優惠。（手機截圖）

享零手續費、優惠匯率及商戶折扣優惠

八達通昨日（9月30日）已更新蘋果iOS版本的八達通App，新功能介紹指，用戶可在日本數百萬間接受PayPay的大小商店付款，兼享零手續費、優惠匯率及商戶折扣優惠，涵蓋多個消費範疇。至於Andriod手機方面，八達通App同樣已推出更新。

目前正是國慶節假期，若白領一族10月2日、3日及6日請假，連同周末將獲得長達7日的悠長假期。換言之，正身處日本旅遊的港人可立即開通日本支付服務。

▼八達通App開通日本PayPay流程▼



四步完成開通 可揀選展示或掃瞄二維碼付款

八達通App更新後進入旅遊專頁，在二維碼支付中點選PayPay，再點擊頁面下方「立即使用PayPay」，閱讀條款及細則後點擊同意，便可進入付款頁面。用戶可視乎情況，揀選展示或掃瞄二維碼付款。若手機定位在日本以外地區，八達通系統會自動屏蔽二維碼，以防資料外洩。

▼2023年11月30日 金管局公布泰國PromptPay與香港轉數快互聯互通▼



八達通曾稱提供的匯率低於信用卡

至於消費限額方面，八達通今年3月曾透露，消費金額的上限需視乎兩地的法律法規，再作調整，但估計提供的匯率可低於信用卡。若以同類型的泰國PromptPay為例，每日交易限額為1萬元，每筆最低交易金額為1元。

PayPay成立於2018年，是目前日本最大的電子支付平台之一。（網上圖片）

PayPay為日本最大的電子支付平台之一

翻查資料，PayPay成立於2018年，是目前日本最大的電子支付平台之一，並與多個國家或地區的電子支付服務商合作，當中包括支付寶及微信支付等。