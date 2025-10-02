八達通增日本支付服務免手續費　比其他電子錢包或信用卡省1%至3%

【八達通／PayPay／日本旅遊／電子支付】日本為港人熱門的旅遊目的地，八達通今日（2日）公布，由即日起與日本電子支付平台PayPay合作，八達通App用戶升級至Plus及Pro級別，便可在旅遊頁面中開通日本支付服務，涵蓋數百萬個商戶，包括藥妝店、百貨公司、餐廳、的士及部份JR站等。



用戶視乎不同商戶的收款方式，可出示或掃瞄二維碼後，只要聽到「PayPay」的鈴聲，即成功以港幣完成付款，全程更免跨境手續費，相比信用卡可節省2至3%開支，其他電子錢包也省1至1.5%，惟目前暫時無法在日本網店以八達通網購。



八達通將推出兩項優惠活動，其中送出八達通特別優惠券，涵蓋日本七大人氣品牌，例如Big Camera、松本清、日本SOGO百貨等，視乎不同品牌提供的折扣，用戶若購買5萬日圓可享93折，即連同10%免稅額最高獲得83折；而10月中則推出「賞你去日本」活動，送出香港航空雙人來回日本機票，包括東京及大阪等城市。



八達通10月2日正式宣布與日本最大的流動支付平台PayPay合作。（夏家朗攝）

八達通成為香港第一間全面覆蓋PayPay數百萬商戶網絡的香港電子支付平台。（夏家朗攝）

▼八達通App開通日本PayPay流程▼



開通日本支付服務前須成為Plus或Pro用戶

使用方法簡單，用戶只需確認八達通App已認證為Plus或Pro級別，其後在App進入旅遊專頁，選擇日本「PayPay」支付服務，開通後便能選擇以手機八達通或八達通銀包完成付款。

▼如何在日本接受PayPay的自助收銀機付款？▼



顧客完成交易將聽到「PayPay」鈴聲

顧客視乎商戶的收款方式，即掃瞄二維碼、展示二維碼或在自助收銀機付款，當成功付款時手機將發出「PayPay」的鈴聲，顧客及店員憑聲音，便可得知是否已成功交易，就如八達通耳熟能詳的「嘟」聲。

此外，由於八達通App支援多種充值方式，包括通過銀行App、轉數快或現金充值（只限香港）。換言之，即使身處日本也可隨時隨地增值，毋須擔心餘額不足。

八達通App展示二維碼的界面。（八達通提供圖片）

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰（右）、八達通行政總裁應天麒（左）。（夏家朗攝）

免跨境手續費 惟日本網購付款仍在努力中

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰表示，由於八達通不收取跨境支付手續費，相比信用卡可節省2至3%，相比其他電子錢包也省1至1.5%。「我哋將手續費減到最低，係一定比其他支付方式平好多。」

不過能否使用八達通經PayPay網絡在日本網店，例如日本亞馬遜等網購付款？黎家聰強調正在努力中，並將研究提升每日交易限額超過一萬港元。

八達通市場推廣傳訊及數據總監吳雪虹。（夏家朗攝）

八達通用戶將可在App領取優惠券，涵蓋7大超人氣品牌，連同10%免稅額最高獲得83折。（夏家朗攝）

將送出日本優惠券最高83折 涵蓋7大品牌如松本清等

八達通市場推廣傳訊及數據總監吳雪虹透露，即將送出八達通特別優惠券，屆時用戶可在八達通App領取優惠券，涵蓋7大超人氣品牌，例如Big Camera、松本清、日本SOGO百貨等。

視乎不同品牌提供的折扣，用戶若購買1萬日圓享97折（約530港元）、3萬日圓享95折（約1,590港元）、5萬日圓享93折（約2,650港元）。換言之，連同10%免稅額最高獲得83折，不過用戶需注意，以扣除消費稅後的最終支付金額作準。

PayPay成立於2018年，為目前日本最大的電子支付平台。（網上圖片）

10月中推「賞你去日本」送港航雙人來回機票

吳雪虹更透露，八達通10月中將推出「賞你去日本」活動，抽獎送出香港航空雙人來回日本機票，包括東京、大阪、札幌、福岡及沖繩，詳情有待公布。

八達通介紹指，PayPay為日本最大的流動支付平台，目前用戶人數逾7,000萬，在日本流動支付市場中穩居領導地位，其交易金額和交易筆數約佔整體市場的三分之二，覆蓋 數百萬大小商戶，包括連鎖電器商店、藥妝店、百貨公司、便利店、餐廳、酒店、的士服務及部份JR站等。