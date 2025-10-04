鄧炳強形容打風觀浪如自殺籲慎思　暫不考慮向獲救者收費

樺加沙襲港期間，不少市民在岸邊觀浪，更有人發生墮海意外，保安局局長鄧炳強出席有線新聞節目《有理有得傾》表示，當局會先以疏忽照顧兒童罪、泳灘規例等執法，視乎成效再思考下一步是否要訂立新法例。他形容打風期間觀浪的行為如自殺，籲追風逐浪市民要慎思，而目前暫不考慮向獲救者收費，稱「救人必然係我哋嘅天職」，不希望有人擔心罰款而不求救。



不少市民在風暴期間追風逐浪。(資料圖片)

訂新例禁追風逐浪？ 鄧炳強稱視乎現有法例成效

不少市民在風暴期間追風逐浪，鄧炳強表示，目前執法上並非無法可依，當局開始引用疏忽照顧兒童罪、泳灘規例、郊野公園條例等，希望能制止相關行為。他指，除了引用康文署等規例檢控追風逐浪人士，若有人在惡劣天氣下不聽執法人員勸告，亦有可能觸犯阻差辦公罪。

被問到會否訂立新法例，他表示會先視乎有關條例成效，因訂立新例並不簡單，「究竟係咩地方指明做禁區？因為每次打風面對嘅風險唔同，有時係海邊有時係冧樹，點樣去話畀市民聽呢，點樣執法呢，有好多考量嘅問題。」他續指，香港情況與很多地方不同，有些人可能身處近海邊的路，訂新法例是否最效仍需仔細研究。

你嘅生命係最重要嘅，譬如話你明知一個好危險嘅地方，你都要仲去，你都要為自己負責啦，呢個行為講誇張一啲，好似自殺咁㗎喎，你係咪要做呢啲嘢？ 鄧炳強

（資料圖片）

稱救人是天職 未考慮向獲救者收費

如市民在打風期間於非政府地方觀浪，現有法例未必適用，是否存有漏洞，鄧炳強表示，最終市民須為自己行為或生命負責，「你嘅生命係最重要嘅，譬如話你明知一個好危險嘅地方，你都要仲去，你都要為自己負責啦，呢個行為講誇張一啲，好似自殺咁㗎喎，你係咪要做呢啲嘢？」他認為，政府最終是教育市民，「你唔好以為呢一刻你睇到無危險，其實大風出嚟，危險必然已經存在，還有必然是很大的。」

鄧炳強暫不考慮向獲救人士收費，稱「救人必然係我們嘅天職，要盡量救人，如果因為有些市民為咗驚，唔知道會唔會咁樣報咗，會罰我錢而唔報，而損失一個人命，我諗呢個係我哋唔願意見到。」