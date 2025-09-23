樺加沙｜追風犯法？陳國基去年狠批「追風族」　可按例囚兩周罰款

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，今午（23日）8號風球期間，一家4口冒險在柴灣觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救送院，母子二人昏迷。消防和警方再三呼籲市民切勿追風，危害自身及救援人員安全，否則會採取行動。



政務司司長陳國基昨日（22日）已呼籲市民不要外出追風逐浪，若不聽警員指示、危害救援人員安全，會嚴厲執法。而他早於去年的極端天氣記者會上，曾與保安局副局長卓孝業多次批評相關行為，指會對屢勸不改的「追風族」會果斷執法，可按康文署相關條例，罰款2,000元及監禁14天。



極端天氣︱政府批追風逐浪族罔顧人命 不聽勸或可罰$2000囚14天

今日（23日）超強颱風樺加沙襲港，柴灣有一家四口觀浪，母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

陳國基：絕對唔應該咁做 以身犯險

政務司司長陳國基去年表示，留意到颱風期間，不少市民喜歡追風逐浪，強調性命攸關，「絕對唔應該咁做法，亦唔應該以身犯險」。當時他指，康文署會加強宣傳教育，如製作影片及加強泳灘廣播，政府對該種行為不鼓勵，更需要禁止，故對不聽勸的人會果斷執法，甚至提出檢控，以做到阻嚇作用。

今日（23日）超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

卓孝業：我覺得呢啲人（追風族）要譴責

另外，當時同場的保安局副局長卓孝業表示，惡劣天氣下行山追風是高風險行為，但有人一見有浪就不受勸，「我覺得呢啲人要譴責」。他又指過去3年救援人員出動過35次山嶺或水面救援，全在惡劣天氣下，強調拯救人員會義無反顧救援，「但請你唔好擺我哋喺危險位置度。」

對於執法依據及罰則，當時卓孝業表示，現行法例賦予政府封閉海灘及郊野公園等，未經批准進入是違法，故會票控及其他行動，康文署有相關法例，可被罰款2,000元及監禁14天。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。消防處表示，消防在圖中位置2將小童由船上，直接送到2米高的岸上；惟難以在該處將獲救女子安全地送回岸上，故將她連同由海面獲救的男子，一同用船帶到位置3再上岸。（梁偉權攝）

早前當局交代今午（23日）柴灣一家4口觀浪墮海事件時，消防處副消防總長（機構策略）霍振明在記者會上播放事發現場大浪拍岸的影片，見到浪比人更高，猛力拍在旁邊建築物的玻璃上。霍振明指出，海面風高浪急，呼籲市民不要低估大自然力量，即使消防處可在短時間內進行拯救行動，但「大自然嘅力量實在好大」，呼籲市民不要再在極端天氣下追風逐浪，應留在安全地方。

警務處柴灣分區指揮官趙慧明則提醒市民，天氣愈來愈差、浪愈來愈大，呼籲大家為自身安全，留在安全地方，不要到前往危險位置追風逐浪。如再有市民不聽警方指示，不留在安全地方，警方會採取行動。被問及是否代表會「執法」，警方指會因應危險情況先「移除」，再作跟進。

事發在下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事實上，今早三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

天文台：市民應遠離岸邊

天文台預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

現場為柴灣嘉業街60號對開。