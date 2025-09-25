禁追風？鄧炳強稱研帶子女追風是否涉疏忽照顧：意外後追究都太遲
撰文：吳美松
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」逐漸遠離本港，今早（25日）市面陸續復常。風暴期間有不少市民追風逐浪，保安局局長鄧炳強今早在電台節目中表示，「冇一條罪叫追風逐浪」，但會研究帶子女追風的家長是否涉疏忽照顧，而進入已關閉泳灘的市民則可被檢控。鄧炳強形容看到兒童身處險境影片感心酸：「（意外）發生之後追究刑事責任都太遲」。
+4
鄧炳強接受港台節目《千禧年代》訪問時，提到有市民追風逐浪，導致有意外發生，尤其是有三名市民在柴灣觀浪期間遇溺，是非常不幸事件，認為市民觀浪時都以為自己很安全，但事實上並不安全，呼籲市民不要在颱風期間外出，應留在安全地方。
被問到會否檢控在颱風期間追風逐浪的市民，鄧炳強表示「冇一條罪叫追風逐浪」，但帶子女觀浪的家長是否涉疏忽照顧，則需再研究一下；進入已關閉泳灘的市民可被檢控。他強調當局目標不是去拘捕人，而是要確保市民安全，「（意外）發生之後追究刑事責任都太遲」。
至於今次政府的防風工作，鄧炳強指吸取了過去經驗，「發現好多嘢要事前準備」，防風工作「唔係打風前兩三個鐘先做」，而相關部門早在樺加沙來臨前，安排庇護中心，視察可能出現水浸的地方，及在大埔等區加擋水板等。
他又指，今早本港市面整體已恢復，運輸部門亦已確保道路方便市民返工返學。各政府部門在風暴期間盡力將道路上的障礙物清除，一接通報便會盡早處理，令幹道盡快復常。
