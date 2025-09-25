江玉歡倡立例管追風　救援人員若傷亡「賠都冇用」：人死不能復生

超強颱風「樺加沙」逐步遠離本港，天文台今早（25日）8時20分改發一號戒備信號。十號颶風信號生效期間，不少市民在河堤岸邊追風逐浪，感受樺加沙威力，有關行動惹來非議。立法會議員江玉歡今早在電台節目中指，現有條例難用以檢控追風逐浪的市民，部份市民在私人地方觀浪亦令執法有困難，認為政府可立「極端天氣緊急條例」，將私人地方如海濱等納入規管。



超強颱風樺加沙吹襲下，港島杏花邨不斷有湧浪拍岸，濺起浪花，吸引近百人在旁觀浪。（資料圖片/廖雁雄攝）

江玉歡在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，風暴中有不少市民追風逐浪，但本港沒有相關法例規管有關行為，即使按《遊樂場地規例》及《泳灘條例》檢控闖入已關閉範圍的市民，「告佢賠償只係罰錢」，有需要檢視是否需要提高罰則，。

她又提到一些私人地方，如大部份私人發展項目都有海濱等範圍，或造成不良風氣，「個個唔喺度住都入去睇（浪）」，並不受有關法例規管，變相令執法有困難。江玉歡建議政府訂立「極端天氣緊急條例」，將私人地方納入規管。

江玉歡建議政府訂立「極端天氣緊急條例」，將私人地方納入規管。（資料圖片/李振邦攝）

被問到可否用「遊蕩罪」檢控追風逐浪的市民，江玉歡指相對困難，因為追風逐浪的人「佢有目的㗎嘛，只係個目的唔啱啫」。亦有聽眾問車主風暴期間需為車輪「入咪錶」，她表示車主雖然需要入錶，但相信打風期間「唔會有人炒你牌囉」。

市民亦關注如追風逐浪的市民發生意外，救援人員需冒生命危險去拯救他們，江玉歡指比較難因此告有關市民追究責任，除非按普通法下的侵權條例，但「人死不能復生，賠俾佢都冇用」。