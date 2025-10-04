日本實測八達通新增PayPay支付功能　兩大便利店一掃即付｜附攻略

【八達通／PayPay／日本旅遊／電子支付】八達通周四（2日）公布與日本最大電子支付平台PayPay合作，港人由即日起可通過八達通App，在日本附有PayPay商標的商戶及交通工具以港幣付款。《香港01》記者今日（4日）凌晨分別到東京兩間便利店及一間居酒店，實測整個支付流程，發現操作非常方便，由打開App至付款成功，平均需時約15秒。



八達通匯率每180秒更新一次，其中一次購物時花費416日圓，當時匯率為每100日圓兌5.282港元，最終系統扣減22港元，對比香港的銀行現鈔牌價，匯率相近但毋須支付手續費。實測也發現，即使商戶沒有貼上PayPay商標，其實也可成功收取八達通，用戶可主動向店員提出︰「PayPay？OK？」



《香港01》記者10月4日凌晨分別到兩間便利店，實測八達通PayPay支付功能。圖為7-Eleven。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者10月4日凌晨分別到兩間便利店，實測八達通PayPay支付功能。圖為FamilyMart。（歐陽德浩攝）

雖然八達通由即日起已開通日本PayPay支付功能，不過用戶事前需要將八達通銀包升級至Plus及Pro級別，因此為了順利完成支付實測，《香港01》記者出發往日本前已升級八達通銀包，並撰文詳盡講解升級所需步驟。見另稿

日本兩大便利店都採用掃瞄用戶二維碼收款

對於經常遊日的港人而言，相信7-Eleven、FamilyMart等便利店，為必到的商戶之一。記者今日（4日）凌晨分別到上述兩間便利店購物，嘗試使用八達通App付款，發現全部由店員掃瞄用戶展示的二維碼收款。

港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。（歐陽德浩攝）

▼如何展示PayPay付款碼讓商戶掃描付款？▼



由打開八達通App至付款成功平均需時約15秒

用戶只需開啟八達通App，在旅遊專頁中點選「日本PayPay二維碼支付」，再展示付款碼讓商戶掃瞄。若聽到「PayPay」的鈴聲，同時手機頁面顯示易完成，即代表完成付款。而整個支付流程相當方便，從打開App至付款成功，平均需時約15秒。

▼八達通PayPay付款碼實際操作流程▼



步驟一︰打開八達通App展示PayPay二維碼。（歐陽德浩攝）

步驟二︰店員掃瞄二維碼。（歐陽德浩攝）

步驟三︰聽到「PayPay」的鈴聲，以及手機頁面顯示交易完成，即代表完成付款。（歐陽德浩攝）

八達通匯率每180秒更新一次 416日圓扣減22港元

而支付頁面已顯示即時兌換匯率，每180秒更新一次，例如在7-Eleven結帳時，匯率為每100日圓兌5.282港元。記者購買急凍意粉及半熟蛋，連同10%消費稅，共收416日圓，最終順利完成交易後，八達通系統自動扣減22港元。對比香港的銀行現鈔牌價，匯率相近但毋須支付手續費。

記者在7-Eleven購物花費416日圓，匯率顯示為每100日圓兌5.282港元，最終八達通系統扣減22港元。（手機截圖）

居酒屋沒貼上PayPay商標照樣接受八達通付款

記者同日凌晨也在酒店附近小巷的居酒屋吃宵夜，結帳時觀察到店內只貼上現金及信用卡的商標，店員先查詢是否使用微信支付，記者反問能否收取PayPay，豈料店員做出「OK」的手勢，笑容變得更加燦爛，似乎非常樂意收取PayPay。

換言之，即使商戶沒有出示PayPay的商標，考慮到PayPay作為日本最大的電子支付平台，用戶也可嘗試使用八達通付款，可主動向店員提出︰「PayPay？OK？」

實測發現沒有貼上PayPay商標的居酒屋，也接受八達通PayPay支付。（歐陽德浩攝）

建議用戶大額消費前先確認銀包金額 避免耗時增值

此外，由於居酒店的消費水平較高，惟PayPay二維碼支付頁面，可能默認以手機八達通付款，因此用戶大額消費前，須確保手機八達通及銀包已增值足夠的金額，否則花費時間轉帳，將為店員及其他排隊人士帶來不便。