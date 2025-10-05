十一黃金周｜尖沙咀大家樂再逼爆　一日遊內地團客嚐粟米肉片飯

今（5日）是內地十一黃金周長假期的第5天，大批內地旅客訪港，作為傳統旅遊旺區的尖沙咀人頭湧湧，設有多間食肆的星光行中午約12時人山人海，場內的連鎖快餐店大家樂再度成為旅行團飯堂，至少有4團在場。有隨團到大家樂用餐的內地客稱，該團給予每名團友50元餐費、約30分鐘的用膳時間。亦有一日遊旅客讚賞奶茶美味



今午約12時，位於尖沙咀星光行的大家樂，目測約有4隊旅行團、近百名遊客在該處用餐。（鄭子峰攝）

今午約12時，位於尖沙咀星光行的大家樂再被內地旅遊團逼爆，旅行團陸續抵達，近百名遊客用餐。餐廳內座無虛席，附近的洗手間需大排長龍。

首次訪港、來自湖南的遊客蔡小姐隨團來到港一日遊，稱一人團費為約300元，費用包含午餐及晚餐，認為合理。她今午與其他團友來到位於星光行的大家樂用膳，稱有約30分鐘用餐時間，認為時間上較為趕急。她又稱每名團友有50元飯錢，可隨意選擇餐點，超出的金額便要自費。

蔡小姐的兒子范先生為媽媽點了一個栗米肉片的飯，雖然價錢超出50元，但認為不算貴，「反正就填填肚子吧」。他表示，選擇隨團到香港旅遊因較為方便，且能夠到訪的景點亦會較多，能在一天內到訪維多利亞港、故宮博物館及太平山頂。

同樣為首次來港、來自江蘇的遊客陳小姐同樣隨團來到香港一日遊，午飯時間來到位於星光行的大家樂用餐。她稱該團未有為用餐時間設限，「我們可以隨便吃多久，沒有關係的」，認為相關安排妥當，又指「（旅行團）比較細心、比較服務周到，會幫你所想的都給你想到了，不會（強行）讓你買東西」。陳小姐的餐點包含一杯熱奶茶，認為味道很好。