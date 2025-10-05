十一黃金周｜內地客嘆香港酒店貴　江蘇「特種兵」一日遊料花$800

今日（5日）是內地十一黃金周長假期的第5天，大批內地旅客訪港旅行。在尖沙咀星光大道，今早10時已人頭湧湧，擠滿了拍照打卡的遊人。有江蘇旅客今早9時抵港，首站行程便來到星光大道。她說香港酒店房價貴，打算以「特種兵旅遊」模式在港一日遊，到訪多個景點，預算在港花費800元。另一名上海旅客留港三日兩夜打算花費3千元，當中1,200元便花酒店，同樣認為酒店房價貴。



今早10時，尖沙咀星光大道一帶人頭湧湧，大批遊客前來拍照打卡。（董素琛攝）

今早10時許，尖沙咀星光大道人頭湧湧，擠滿了前來拍照打卡的遊客，當中以內地客為主。他們高舉相機或手機，與維港景色拍照留念。

劉小姐在港一天的行程，預計會花費800元，打算品嚐叉燒包等香港特色小食。（董素琛攝）

來自江蘇的遊客劉小姐稱，今早約9時來到香港，行程首站為尖沙咀星光大道，並打算稍後乘坐天星小輪，到訪中環摩天輪及堅尼地城等景點。她說，此行僅會在港逗留一天，「因為可以特種兵（旅遊）」，又稱留港過夜的話，酒店費用較貴。

劉小姐預計一天花費800元，打算品嚐叉燒包等香港特色小食。首次來港的她表示，參考小紅書攻略遊香港，感覺香港與內地很不一樣，十分繁華。她又稱，原本擔心颱風會影響行程，幸好到港後沒有下雨，「天氣挺舒服的」。

來自來上海的遊客趙先生，計劃在港逗留三日兩夜，整個行程會花費3000元。（董素琛攝）

首次訪港的還有來自上海的趙先生，他計劃在港逗留三日兩夜，會到訪尖沙咀以及油麻地警署等景點。他認為香港與廣州的感覺相似，但較為繁華，路上的外國人亦較多。今日是他訪港行程的次日，他早上品嚐沙嗲牛肉麵及凍奶茶，花費約50元，認為「非常好吃」，但指香港的物價相較上海較貴。

趙先生此行同樣是參考小紅書攻略，稱作為外地人「不知道有甚麼好玩」。他說對香港的印象良好，將來有機會的話會再來港旅遊。他預計3天共會在港花費3,000元，其中單是花費在酒店上的金額已達1,200元，認為香港的住宿開銷「非常貴」。