十一黃金周｜羅淑佩：首3日67.6萬內地旅客訪港　按年升6.3%

正值十一黃金周，大批內地旅客訪港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）接受電台訪問稱，國慶黃金周首3日有67.6萬人次內地旅客訪港，按年上升6.3%，又指酒店有九成入住率幾乎是常態，情況理想；旅遊景點和主題樂園的入場人數按年增加。



▼10月2日 十一黃金周內地旅客廣東道「名店街」逛街購物▼



十一黃金周第二日（10月2日），在廣東道「名店街」不時出現熙來攘往情景，不少內地旅客拖着篋購物。（黃寶瑩攝）

十一黃金周第二日（10月2日），在廣東道「名店街」不時出現熙來攘往情景，不少內地旅客拖着篋購物。（黃寶瑩攝）

十一黃金周第二日（10月2日），在廣東道「名店街」不時出現熙來攘往情景，LV名店外有十至二十人排隊等候入內購物。（黃寶瑩攝）

+ 13

首3日各有22至23萬內地旅客來港 昨日單日按年多12.83%

入境處資料顯示，由10月1日至3日依次有232,751、222,027及221,603人次內地旅客訪港，依然按年升5.01%、1.81%、12.83%，以10月3日（昨日）升幅最多。三日共有676,381人次內地旅客訪港，比去年同期多6.3%。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受電台訪問稱，國慶黃金周首3日有67.6萬人次訪港，按年上升6.3%。（資料圖片/夏家朗攝）

羅淑佩接受商台節目《政經星期六》表示，原先擔心早前的惡劣天氣影響零售業，惟8月零售業總銷貨價值按年增3.8%，比市場預期高近一倍，認為當局去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》 初見成效。

她又指，今年首9個月訪港旅客人次有3650萬，下半年是香港傳統旅遊旺季，將舉行美酒佳餚巡禮等，有信心全年旅客人次可達到年初預計的4900萬，甚至超過目標。

▼10月2日 十一黃金周內地旅客金行選購金飾▼



對於上月鰂魚涌發現戰時炸彈導致居民須疏散，附近酒店抬高房價，羅淑佩指屬特別情況，業界已向她承諾改善。她另指，酒店在假期抬高房價的情況已改善，相信業界已汲取經驗，又指部分酒店房價較高，是因透過第三方中介平台租出。

▼10月2日 十一黃金周內地旅客旺角行人天地拍卡▼



+ 3

▼10月2日 十一黃金周內地旅客油麻地警署拍卡▼

