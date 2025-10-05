十一黃金周｜逾百人排隊坐山頂纜車需候2小時　深圳客稱仍願意等

內地十一黃金周長假期進入第五日，續有大批內地旅客在港遊玩，今午（5日）下午山頂纜車站大排長龍，現場目測有逾百人正在等候，有職員透露輪候為約兩小時。



有來自深圳的遊客表示，願意等候兩小時乘坐纜車，認為山頂是香港的著名景點，並希望到訪蠟像館。計劃來港兩至三天的她又笑言，未有為行程定下預算，稱「想買的就買，想吃的就吃，反正出來了，就吃好玩好」。



10月5日下午山頂纜車站大排長龍，現場目測有逾百人正在等候，有職員透露輪候為約兩小時。(董素琛攝)

10月5日下午山頂纜車站大排長龍，現場目測有逾百人正在等候，有職員透露輪候為約兩小時。(董素琛攝)

纜車站對面安全島一度「逼爆」要企出馬路

今午約2時許，山頂纜車站人頭湧湧，遊客需大排長龍乘坐纜車，現場出現「打蛇餅」的情況，目測有逾百人正排隊等候，大部份均為內地旅客，另也有外籍遊客。有職員表示，現從隊尾開始排隊或需輪候約兩小時。另外，纜車站對面的安全島一度「逼爆」，遊客需站立至近馬路邊。

山頂纜車站對面的安全島一度「逼爆」，遊客需站立至近馬路邊。（董素琛攝）

深圳旅客：香港是乾淨和文明的社會 印象良好

來自深圳的陳小姐今午來到山頂纜車站，稱此處是她訪港行程的首站。被告知現時輪候山頂纜車或需兩小時，她仍表示願意等，稱以往訪港時，僅與小朋友到訪迪士尼樂園。她認為山頂是香港有名的景點，並期望到訪蠟像館。她說，香港是乾淨和文明的社會，對香港印象良好。

前往山頂的纜車票需逾百元，陳小姐認為價錢「還好」，可以接受。她打算在到訪山頂後，到油尖旺區一帶逛街，並會到尖沙咀海旁，欣賞維多利亞港夜景。她此行會在港逗留兩至三天，未有為行程定下預算花費，笑言「看着去吧，想買的就買，想吃的就吃，反正出來了，就吃好玩好」。

今日（5日）下午，大批內地遊客排隊輪候坐山頂纜車。（董素琛攝）

福建旅客：三至四成花費在酒店房租上

首次訪港、來自福建的遊客周小姐，與家人來港旅遊，逗留三日兩夜，將在今日離港。她稱，今早約10時前來乘坐山頂纜車，期望從山頂處俯瞰維多利亞港，指當時無需排隊輪候便可上車。她表示，此行曾到訪維多利亞港、油麻地等旅遊景點，對香港的印象良好，「環境挺好的，空氣也挺好的」，有機會的話會再到訪。她表示，三日行程共花費約一萬元，當中約3,000到4,000元花費在酒店房租上，認為價格較內地貴，但仍可以接受。