十一黃金周｜橋咀島訪客「四宗罪」 環境局：即日至10.8增加巡邏
撰文：賴卓盈
出版：更新：
十一黃金周假期開始，大批訪客遊西貢橋咀島（橋咀洲），引發「生態災難」，環境及生態局今（5日）在社交平台指，早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，局方十分重視生態文明建設，「致力實踐國家提出綠水青山就是金山銀山的理念」，指漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏直至黃金周結束（8日），形容橋咀洲情況已回復正常。
環境及生態局指，漁護署和警方已增派人員到橋咀洲巡邏，視察是否有違法行為。海事處亦增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。當局形容現時橋咀洲情況已回復正常，三方即日起至黃金周餘下日子（即至10月8日）展開聯合行動，防止出現任何違法行為。
漁護署、食環署和康文署已派員到橋咀洲清潔垃圾，並會在黃金周餘下幾天加強清潔服務。漁護署亦會密切監察該處的珊瑚及海岸生態。
此外，局方指，近期東壩等熱門郊野公園的遊客量增加，未來政府在訪客多的日子都會加強這些地點的管理、巡查和交通安排。政府亦會檢視如何進一步加強生態保育，包括檢討承載力、人流交通管制措施及相關法例等，確保生態旅遊與自然環境保育並存。
當局會在內地社交媒體以及透過渡輪營辦商在往來橋咀洲的渡輪上，發放保護環境及海洋生物的宣傳信息。當局呼籲大眾郊遊時，愛護大自然及野生動物，「自己垃圾、自己帶走」、切勿騷擾或傷害野生動植物。
