十一黃金周｜橋咀島訪客「四宗罪」　環境局：即日至10.8增加巡邏

十一黃金周假期開始，大批訪客遊西貢橋咀島（橋咀洲），引發「生態災難」，環境及生態局今（5日）在社交平台指，早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，局方十分重視生態文明建設，「致力實踐國家提出綠水青山就是金山銀山的理念」，指漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏直至黃金周結束（8日），形容橋咀洲情況已回復正常。



漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏橋咀島，直至黃金周結束（8日）。（環境及生態局facebook相片）

漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏橋咀島，直至黃金周結束（8日）。（環境及生態局facebook相片）

環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

環境及生態局指，漁護署和警方已增派人員到橋咀洲巡邏，視察是否有違法行為。海事處亦增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。當局形容現時橋咀洲情況已回復正常，三方即日起至黃金周餘下日子（即至10月8日）展開聯合行動，防止出現任何違法行為。

環境及生態局指，漁護署、警方及海事處增派人員到橋咀洲一帶巡邏及執法。（環境及生態局Facebook）

漁護署、警方和海事處即日起增加巡邏橋咀島，直至黃金周結束（8日）。（環境及生態局facebook相片）

漁護署、食環署和康文署已派員到橋咀洲清潔垃圾，並會在黃金周餘下幾天加強清潔服務。漁護署亦會密切監察該處的珊瑚及海岸生態。

此外，局方指，近期東壩等熱門郊野公園的遊客量增加，未來政府在訪客多的日子都會加強這些地點的管理、巡查和交通安排。政府亦會檢視如何進一步加強生態保育，包括檢討承載力、人流交通管制措施及相關法例等，確保生態旅遊與自然環境保育並存。

環境及生態局指，為加強宣傳，會在內地社交媒體，及透過渡輪營辦商在往來橋咀洲的渡輪上發放保育的宣傳信息。（環境及生態局Facebook）

當局會在內地社交媒體以及透過渡輪營辦商在往來橋咀洲的渡輪上，發放保護環境及海洋生物的宣傳信息。當局呼籲大眾郊遊時，愛護大自然及野生動物，「自己垃圾、自己帶走」、切勿騷擾或傷害野生動植物。

環境及生態局會在內地社交媒體以及透過渡輪營辦商在往來橋咀洲的渡輪上，發放保護環境及海洋生物的宣傳信息。（環境及生態局圖片）

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行。（綠色和平提供）