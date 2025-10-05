基孔肯雅熱增2宗　住貝沙灣男曾遊佛山珠海　住興華邨男到過江門

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。首宗個案涉及一名居於貝沙灣的61歲男子，他於9月底曾到訪佛山和珠海，10月2日出現發燒及關節痛。另一宗個案涉及一名居於興華（二）邨的24歲男子，曾於上月底到過江門，回後後出現發燒、皮疹及關節痛。二人皆證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。



一名居於貝沙灣的61歲男子，上月底到訪廣東省佛山和珠海，回港後出現發燒及關節痛，其後證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，首宗個案涉及一名61歲男子，住所位於南區貝沙灣。初步調查顯示，他於9月27日至29日到訪廣東省佛山市和珠海市。他於10月2日出現發燒及關節痛，翌日到私家醫院門診求醫，昨日（4日）獲安排入院在無蚊環境下接受治療。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。

與他同行到佛山市和珠海市的七名人士，及病人的另一名沒有同行外遊的家居接觸者，現時均沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

一名居於興華（二）邨的24歲男子，上月底到訪廣東省江門，回港後出現發燒、皮疹及關節痛，其後證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。（資料圖片）

另一宗個案涉及一名24歲男子，居於柴灣興華（二）邨。初步調查顯示，他於9月26日至29日獨自到訪廣東省江門市。他於10月3日出現發燒、皮疹及關節痛，同日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。病人的三名家居接觸者，現時沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

由於上述兩名病人於潛伏期曾身處廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心指，會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。