基孔肯雅熱｜彩雲邨男居民確診　9月底到江門市4日曾被蚊叮咬

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布錄得一宗新增感染基孔肯雅熱個案。59歲男患者居於慈雲山彩雲邨，初步調查顯示，他於9月23日至26日到訪廣東省江門市，期間曾被蚊叮咬。他於9月30日出現發燒及關節痛，昨日（10月1日）出現皮疹，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。



彩雲邨一名59歲居民確診基孔肯雅熱。(資料圖片)

中心表示，病人有三名家居接觸者，其中一人曾於九月25日及26日與病人一同到江門市。他們現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於病人於潛伏期身處江門市，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

中心表示，本港今年累計錄得24宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。2016年至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。

食物環境衞生署表示繼續進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並於確診病人的住所及於病發後到過的地點加強防蚊和滅蚊工作，包括：在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；每星期巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；及加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。

中心呼籲學校按照食環署的滅蚊指引，加強防止校園範圍積水的工作及清除蚊子滋生的地方，同時務必提醒教職員及學生時刻做好防蚊及個人保護措施，防範蚊傳疾病在校園傳播。