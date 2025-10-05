中秋節｜直擊美心月餅東京爆紅　美心︰調動補給到東京銷售點

去年上映的港產片《九龍城寨之圍城》成功掀起風潮，吸引大批旅客到九龍寨城公園參觀。早前網上有傳言指，由於林峯飾演「城寨四少」之一的陳洛軍，在日本累積大量粉絲，連帶他代言的美心月餅也在當地賣至斷市。《香港01》記者昨日（4日）到東京兩間美心月餅專賣店觀察，其中新橋店最受歡迎，走在遠處已眺望到巨大的林峯海報，店內只餘下多盒低糖五仁月餅及盒裝蛋捲。至於日本橋店的貨源相對充足，僅不見流心奶黃月餅。



旅遊達人項明生分析指，日本人對九龍城寨有一種情意結，雖然在日本只算小眾文化，但美心月餅邀請林峯代言足以吸引該批粉絲。美心則回應指，林峯因電影在日本人氣高企，有見消費者的熱情，美心月餅相應調動及補給到東京銷售點。



去年上映的港產片《九龍城寨之圍城》促進香港電影旅遊發展，吸引大批旅客到九龍寨城公園參觀，更成功衝出內地及香港，在日本掀起一輪「城寨」風潮，揚威國際。截至今年5月，日本票房已突破5億日圓，即折合約2,640萬港元。

飾演陳洛軍的林峯紅到明年日本東京舉辦演唱會

林峯飾演「城寨四少」之一的陳洛軍，在日本累積大量粉絲，他近日更公布明年首次到東京舉辦演唱會。有指連帶他代言的美心月餅也在當地賣至斷市，《香港01》記者昨日到東京兩間美心月餅專賣店觀察，發現確實出現售罄的情況。

美心月餅新橋店只餘下低糖五仁月餅

其中美心月餅新橋店最受歡迎，起碼有3款口味已售罄，包括雙黃白蓮蓉、低糖蛋黃蓮蓉及流心奶黃月餅，只餘下多盒低糖五仁月餅，以及與中秋節無關的盒裝蛋捲。至於日本橋店的貨源相對充足，僅不見流心奶黃月餅，但目測不斷有顧客上門。

低糖五仁月餅相對便宜卻仍然有貨

價錢方面，雙黃白蓮蓉月餅售8,748日圓（約462港元）、低糖五仁月餅售7,560日圓（約399港元），即低糖五仁月餅價格相對便宜，仍然有貨。

美心月餅新橋店張貼了巨型林峯宣傳海報

美心月餅新橋店位於JR站及地鐵旁邊的地下街。該店牆壁張貼了巨型林峯宣傳海報，佔店舖約三分二，即附近民眾每日進出車站，走在遠處已能眺望到林峯手持月餅的模樣。而日本橋店則位於三越的地下2樓，雖然不見巨型海報，但貨架四周也放滿林峯的廣告牌。

項明生︰日本人對九龍城寨有情意結

旅遊達人項明生分析指，日本人對九龍城寨有一種難以言喻的情意結，加上電影在國際也取得獎項，成功在日本掀起一定風潮。不過他強調，九龍城寨在日本只屬於小眾文化，因此只能風靡少部份人，惟美心月餅邀請林峯代言確實能吸引該批粉絲。「點都覺得美心好叻，用咗林峯，佢哋揀啱咗個代言人。」

▼港產片《九龍城寨之圍城》劇照▼



美心︰正相應調動及補給到東京銷售點

美心月餅回應指，一直堅持選用優質材料及百份百香港製造，由今年起聘用全球代言人林峯在廣告演繹「美心味道 香港製造」，帶出香港地道情懷。

美心月餅又指，林峯因電影在日本人氣高企，吸引了當地不少顧客搶購美心月餅的產品，其中東京的專賣店更特別受歡迎，因此有見消費者的熱情，美心月餅相應調動及補給到東京銷售點，希望顧客在佳節可享用到香港中秋經典食品。

日本人傳統過「十五夜」吃月見糰子

翻查資料，日本的中秋節又名「十五夜」，定於農曆八月十五，是明治維新後少數仍然依照農曆慶祝的節日之一。相對於華人吃月餅過節，日本人吃由糯米製成的「月見糰子」，圓圓的團子寓意滿月。