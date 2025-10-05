大坑舞火龍人多擠擁　土耳其留學生在港過首個中秋節：龍很迷人

可追溯至19世紀的中秋傳統活動大坑舞火龍今日（5日）「迎月夜」起一連三日舉行。活動吸引大批市民及遊客到場，令大坑這個平日寧靜的社區變得十分擠擁。



圍觀的市民及遊客中，有兩位土耳其留學生，他們是首次在港過中秋節，所以上網尋找一些中秋活動，然後便看到舞火龍的網站。被問及看畢舞火龍後的感受，他們說：「令人留下深刻印象。『龍』很迷人。」



中秋節大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，首晚300人舞動插了1.2枝香的火龍和龍珠，穿梭大坑。（廖雁雄攝)

中秋節大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，首晚吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（廖雁雄攝)

舞火龍晚上7時半才正式開始，下午5時多已有人聚集等候；警員亦已封路，不讓汽車進入大坑。

隨着夜幕低垂，舞火龍亦正式開始。插滿香枝的火龍在夜幕下顯得特別有氣勢。除了地面有大批觀眾外，亦有不少人從建築物內探出頭來，感受氣氛。地面觀眾亦各出奇謀，有人攜帶了短梯，亦有人「騎膊馬」，只為親眼看到火龍。

土耳其留學生Saltik小姐及Saricay先生專程到大坑觀看中秋節舞火龍。（洪戩昊攝）

現場有不少外籍人士。被問及對舞火龍的感受時，土耳其留學生Saricay先生和Saltik小姐向記者說：「令人留下深刻印象。『龍』很迷人。」他們指，這是他們人生首個中秋節，所以上網尋找一些中秋活動，然後便看到舞火龍的網站。

黃太與家人住在大坑附近，由於小朋友喜歡看舞火龍，所以每年也會帶他來觀看。黃小朋友說：「火龍大條！靚！」與往年比較，黃太認為今年現場觀眾好像少了，「可能今晚第一晚啦，之後應該會多啲嘅。」

黃太與家人住在附近，由於小朋友喜歡看舞火龍，所以每年也會帶他來觀看。（洪戩昊攝）

內地留學生呂小姐指，在內地社交媒體小紅書上有很多人推薦舞火龍，所以今年第一年來港讀書的她便決定到場觀看。她表示，內地也有類似的活動，不過不會在龍上插香枝，所以大坑的火龍是頗震撼、頗不一樣的。