中秋節舞火龍．足本重溫｜300人舞動火龍穿梭大坑　市民遊客歡呼

一年一度的中秋節大坑舞火龍將於今晚迎月夜（5日）起一連三晚舉行。全長67米的火龍晚上7時前會移師蓮花宮，在龍頭開光及點晴後，整條火龍會插上過萬支線香，由300多人舞動，穿梭大坑的大街小巷。



一年一度的大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（直播畫面截圖)

一年一度的大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（直播畫面截圖)

一年一度的大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（直播畫面截圖)

一年一度的大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（直播畫面截圖)

一年一度的大坑舞火龍10月5日「迎月夜」起一連三晚在港島大坑舉行，吸引大批市民及遊客在場觀看拍攝。（直播畫面截圖)

在完成前期的拜祭儀式及表演後，火龍在約8時半出現，現場兩旁站滿觀看和拍照的市民及遊客，氣氛熱閙，指揮人員不時提醒在場人士要留意安全。

據現場主持稱，整條火龍及龍珠共插滿了1.2萬枝長壽香。

+ 7

大坑舞火龍觀賞地圖（旅發局網站圖片）

舞火龍可追溯至19世紀，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症。時至今日，由300多位健兒引領一條點滿過萬支長壽線香，全長67米的火龍，以及由小朋友舞動的LED小火龍，會穿梭大坑的大街小巷，祈求合境平安。

第一場舞火龍預計晚上8時開始，到晚上9時會換上新香，再由浣紗街舞到銅鑼灣道。中秋節（6日）當晚，火龍更會由大坑舞入維園。

▼2024年9月16日 中秋節前夕迎月夜大坑舞火龍▼



+ 24

▼10月5日 「迎月夜」市民遊客遊覽維園中秋綵燈會▼

