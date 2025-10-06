陳國基出席「輕鐵叮叮樂」啟動禮　中秋全港免費任搭輕鐵及電車

為慶祝中秋佳節，華泰國際於周一（6日）舉辦「輕鐵叮叮樂」活動，讓全港市民及遊客當天無限次免費乘搭輕鐵和全線載客電車。政務司司長陳國基周日（5日）出席活動啟動禮，感謝主辦單位華泰國際、港鐵公司及電車公司回饋社會，展現企業的責任與擔當，為社會注入正能量。



2025年10月5日，第五屆「輕鐵叮叮樂」免費乘車日活動啟動禮。圖示（前排左七起）中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部金融處處長徐瑩輝、陳國基、華泰金融控股（香港）有限公司首席執行官王磊博士和其他嘉賓在活動合照。（政府新聞處圖片）

這是華泰國際自2021年起以來，第五屆舉辦同類活動，陳國基致辭時稱，今年活動更首次將輕鐵納入免費乘車日，活動範圍由港島延伸至新界西北，讓更多市民受惠，進一步促進社會的連結與融合，也體現企業對社會的關懷。而今年活動主題是「益心華泰．共創明Teen」，也正好呼應了政府推動青年發展的政策方向。

2025年10月5日，政務司司長陳國基在第五屆「輕鐵叮叮樂」免費乘車日活動啟動禮致辭。（政府新聞處圖片）

當天的活動包括安排「共創明『Teen』」的學員參觀車廠，陳國基表示，這為學員提供了一次難得的體驗機會，讓他們親身來到了解車廠中不同崗位的日常運作、工作內容和企業文化，也可以深入了解到，大家坐在車廂內看似簡單，但背後有很多很多人一起努力，才有這個成果。

陳國基表示，展望未來，他相信只要「政、商、民」繼續同心協力，一定能夠為青年搭建更廣闊的發展舞台，為香港的長遠發展注入新動力。