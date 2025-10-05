中秋節天氣｜天文台預測大致多雲有驟雨　市民或雲隙中賞月

熱帶氣旋麥德姆今日（5日 )下午在廣東西部湛江登陸，天文台預測明日（6日）中秋節天色好轉，不過大致多雲，有一兩陣驟雨，市民可能要如今晚（5日）「追月夜」雲隙中賞中秋月；至於後日（7日）「追月夜」，料早晚部分時間多雲，稍後局部地區有驟雨，或「追月」要趁早。



天文台指高空反氣旋會在本周中後期為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，預測後日起至周五（10日）大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高33度；而一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多。



10月5日中秋節前夕「迎月夜」，受颱風麥德姆影響天陰多雲，不過無損市民及遊客迎月，不少人到維園中秋綵燈會打卡觀賞。（廖雁雄攝)

明天的天氣：中秋節大致多雲 有一兩陣驟雨

隨着麥德姆遠離，今晚迎月夜農曆八月十四晚上，接近全圓的月亮高掛夜空。天文台預測明日中秋節廣東沿岸天色好轉，吹東至東南風3至4級，初時離岸間中5級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎27至32度。

後日公眾假期追月夜吹微風2級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及酷熱，稍後局部地區有驟雨。

市民中秋節及追月夜外出賞月宜帶備雨具，可能要在雲隙中賞月。

天文台10月5日傍晚6時30分更新九天天氣預報，料本周大致大致天晴，日間酷熱。（天文台圖片）

今年10月酷熱天氣日數勢破紀錄 預測上水周四周五最高36度

踏入10月仍會酷熱，九天天氣預報顯示，天文台預測後日至周五市區氣溫介乎28至33度，新界再度1至3度，自動分區天氣預報顯示上水周四及周五（9及10日）會升至36度。

天文台科學主任今日在網頁發布新一篇題為「十二度風臨 — 送麥德姆迎中秋」的《天氣隨筆》中指出，截至今日，今年10月份本港的酷熱天氣（天文台總部最高氣溫達33.0度或以上）日數已有3日，平了1884年以來10月份的最高紀錄，相信未來幾日或有機會刷新紀錄。

自動分區天氣預報顯示，上水10月9日及10日會升至36度。（天文台圖片）

廣闊低壓槽下周初逐漸靠近華南沿岸 本港氣溫稍降

天文台預料一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨增多，本港氣溫稍降，目前預測未有提及「低壓槽上可能有低壓區發展」字眼。

天文台預測周六（11日）稍後有一兩陣驟雨，周日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；其後的周一及周二（13日及14日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。經過連日酷熱，天文台預測周日起市區氣溫最高31度。

10月5日中秋節前夕「迎月夜」，接近全圓的月亮高掛夜空。（倪清江攝）

