3簡約公屋核心牆螺絲遭剪短　建築署長：螺絲剪短涉及6%

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤早前爆出有23個用作連接固定預製單位與石屎牆的撐板螺絲，被擅自剪短，建築署今日（6日）最新表示，涉事承建商「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋工地，發現更多「現場安裝的結構裝置問題」，都同樣有撐板螺絲被剪短，建築署已責成承建商立即提交補救措施方案。



房屋局局長何永賢下午在立法會會議後見傳媒，她指建築署確認屯門、柴灣三個地盤的施工問題，承建商「安保－俊和聯營」在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況。



建築署署長李翹彥表示，檢視了4,000個螺絲，有6%被剪短；另檢視了2,000個螺絲口，有22%擅自擴大。他指鑲得不好，會對結構構成危險。至於為何要剪短，會調查。他指已落成項目則沒有同樣問題。



小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（資料圖片/夏家朗攝）

房屋局及建築署指，於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。（資料圖片/夏家朗攝）

何永賢表示，建築署早前跟進傳媒報道，主動到安保俊和聯營地盤的三個簡約公屋地盤跟進螺絲剪短，擅自擴孔的問題，發現更多同類問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，會由助理署長帶領，並將調查所得向署長報告，了解背後原因，有何單位需要負責等，報告並會交到房屋局及發展局。

何永賢強調，組裝合成建築法組件，「本身係無問題嘅，出廠嗰時好完好，送去地盤，而家都好完好」，即使經歷超強颱風樺加沙，亦無漏水，故事件明顯是現場施工問題。房屋局對此事極爲關注，已要求建築署將簡約公屋以最高質素及最安全標準完成。

房屋局局長何永賢承建商「安保－俊和聯營」在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況。（何夏怡攝)

建築署署長李翹彥表示，建築署9月初步調查時，未有發現相關問題，再經過深入調查後，方發現今次事件。現時調查所知，同類型結構裝置在屯門欣寶路、柴灣常安街地盤亦有同樣問題，皆由「安保俊和聯營」承建，主要涉及螺絲剪短，鐵板螺絲孔被擴大，屬現場施工問題，「無跟圖紙做」。

李翹彥表示，署方已檢視約4,000個螺絲，發現大約6%被剪短，鐵板方面，署方已檢視的2,000個螺絲孔當中，有約22%被擴大。他又指，已檢查的組件數量約佔全部的三、四成。

李翹彥又指，調查報告預計會在一個月內提交房屋局及發展局。至於承建商的責任，他指仍在調查當中，「而家未明暸成件事」，報告會履清相關責任。他又指，若責任屬承建商，政府一定會追究到底。

建築署署長李翹彥表示，檢視了4,000個螺絲，有6%被剪短；另檢視了2,000個螺絲口，有22%擅自擴大。（何夏怡攝)

被問到已落成的簡約公屋有否同樣情況，何永賢表示，現時落成的4,000個單位包括牛頭角彩興路的項目，早前經歷颱風及黑雨，「啲組件係相當之好嘅」。建築署本身有一貫的巡查制度，今次事件亦是建築署主動巡查發現，對簡約公屋的質素有信心。

被問到如何進行調查，李翹彥指，有機會需要將整個組件移走，才可檢視有否問題，「唔排除係要搬多啲落嚟嘅，因為有啲位真係遮住咗，睇唔到嘅」。他又指，若螺絲上得不好，的確會有結構危險，一定需要更正，至於鐵板的問題則可以補救，當局會跟據調查所得作調整。

被問到為何工人會剪短螺絲，李翹彥表示，這是其中一個調查方向，又臉帶笑容表示：「我哋都唔明點解」。他又表示，署方已檢視已落成的項目，未見有相關問題。

稱與組裝合成組件質素無關 涉現場工序問題

建築署表示，自8月底發現小欖樂安排「簡約公屋」項目質量問題以來，建築署由上月起加強對涉事承建商「安保－俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街三個「簡約公屋」工地的巡查。署方指，經主動巡查及深入檢查，建築署發現更多現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，建築署署長將直接向房屋局及發展局報告。署方指，今次事件與組裝合成組件質素無關，而是涉及現場工序問題。

建築署已責成承建商立即提交補救措施方案，預計相關補救措施最長需時4至5個月完成。建築署會督促承建商加快進行外圍工序，力求在工務小組委員會承諾的完工日期前完成工程。