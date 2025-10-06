簡約公屋撑板螺絲遭擅剪短　何永賢：須事先獲准　承建商付補救費

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤早前爆出偷工減料醜聞，房屋局及建築署發現，項目有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲，被擅自剪短。建築署今日（6日）最新表示，署方經主動巡查及深入檢查涉事承建商「安保－俊和聯營」的三個「簡約公屋」工地，發現更多「現場安裝的結構裝置問題」。



房屋局局長何永賢今日（6日）在立法會回應事件，指承建商人員在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況，現時情況仍可補救，相關整改費用將由承建商承擔。建築署將嚴格監督整個整改過程，她相信事件不會影響市民對簡約公屋的信心。



小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（夏家朗攝）

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（夏家朗攝）

房屋局及建築署指，於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。（夏家朗攝）

承建商「安保－俊和聯營」3個簡約公屋項目都有擅自剪短螺絲情況

建築署表示，自8月底發現小欖樂安排簡約公屋項目質量問題以來，建築署已主動巡查及深入檢查涉事承建商「安保－俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街三個簡約公屋工地，發現更多現場安裝的結構裝置問題。

建築署署長成立了獨立調查專隊，並已責成承建商立即提交補救措施方案，預計相關補救措施最長需時4至5個月完成。

議員盧偉國：本可通過合規方式處理

在今日立法會房屋事務委員會會議上，經民聯議員盧偉國指，螺絲處理不當、預製組件孔位偏差等，若依正當程序申報，本可通過合規方式處理，要求房屋局局長何永賢就如何確保簡約公屋及其他公營房屋的建築質量作出具體說明。

房屋局局長何永賢指，承建商在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況。（立法會直播截圖）

何永賢：出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情

何永賢回應指，建築署確認已屯門、柴灣三個地盤的施工問題，即承建商「安保－俊和聯營」在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況。不過，她表示，此類安裝調整只要正式向建築署申報均可獲批准，「但必須事先取得許可」。

何永賢強調：「這些問題都是建築署通過主動巡查及全面檢測發現，證明其監管系統有效運作，」她指「現在這一批可補救」，相關整改費用將由承建商承擔。

此外，建築署有獨立調查小組徹查事件成因，並將嚴格監督整個整改過程，確保項目最終以高標準交付。她相信，「該事件絕對不會影響大家對簡約公屋的信心」。