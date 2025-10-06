涉偽造帳目逃稅1460萬　啟德體育園分判商高層被判入獄10個月

廉政公署早前起訴一名啟德體育園總承建商職員、一名分判商董事，以及一名貿易公司東主，他們涉嫌在泥水工程合約中行賄受賄 100 萬元。該名總承建商早前承認收賄100萬元，惟他於候判期間因病離世，因此法庭只處置涉案賄款，而沒有就其罪行判刑。



至於該名分判商董事及貿易公司東主，廉署指他們在2015至2021年間串謀偽造帳目，逃稅逾1,460萬元。他們今日分別被判入獄10個月，須向政府賠償涉案1,460萬稅款；以及被判囚五個月，緩刑兩年。



廉政公署。（資料圖片）

63歲被告姚樹穩，為利成泥水工程有限公司(利成)董事兼股東。他被判入獄10個月，另被頒令須向政府賠償逾1,460萬元。另一名64歲被告姚順全，為順發貿易公司(順發)東主，被判囚五個月，緩刑兩年。

同案被告吳和能，為協興建築有限公司(協興)前工地事務部高級經理，他於2024年8月承認一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條。他因等候判刑期間因病離世，法庭沒有就其罪行判刑，並按《防止賄賂條例》處置賄款的精神，根據《刑事訴訟程序條例》第102條，命令將該案的賄款100萬元交付協興。

廉署表示，案發時，協興是本港多個公私營建築項目的總承建商，包括太古坊二座項目及啟德體育園項目。利成於2020年取得太古坊二座項目的水泥分判合約，價值約6,000萬元，並於2021年競投啟德體育園項目兩份水泥分判合約，總值逾2.5億元。

吳和能早前承認，就該兩個項目的水泥分判合約，收受賄款100萬元。他於收取100萬元現金後，當場被廉署人員逮捕。

串通紡織公司虛報營運成本 訛稱訂逾8800萬建築物料

案情又透露，於2015年7月至2021年11月期間，利成董事姚樹穩與順發東主姚順全串謀捏改利成的帳目，藉製作逾80套虛假的會計文件，包括利成與順發之間的採購訂單、發票、送貨單及正式收據，訛稱利成向順發訂購建築物料，涉款逾8,800萬元，藉以虛報利成的營運成本。

廉署調查顯示，順發是一間紡織品貿易公司，從來沒有售賣任何建築物料予利成。姚樹穩與姚順全串謀偽造帳目的行為，導致稅務局於2017年至2020年三個財政年度，向利成少收利得稅共逾1,460萬元。