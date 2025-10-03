廉署辦大專院校反貪專業課程　40院校收生管理人員參與交流

政府致力推動香港發展為國際專上教育樞紐，全港多間大專院校收生規模日益增長。加上行政長官在最新《施政報告》中提出，未來資助大學非本地生限額將進一步增至相當於本地學額的五成，收生程序公平廉潔、順暢合規近年備受公眾關注。廉政公署轄下的香港國際廉政學院本周成功舉辦首個「大專院校管理人員反貪專業課程」，獲40間大專院校參與，多間院校亦分享收生程序防貪措施，共同配合《施政報告》推廣「留學香港」品牌。



40間大專院校代表集思廣益，積極交流各院校經驗。（廉政公署提供圖片）

分析貪污風險及防貪措施 提升港高等教育公信力

是次課程除有院校的實務經驗分享，亦涵蓋個案分享，分析收生程序中的主要貪污風險及防貪措施。此外，小組討論環節反應熱烈，參加者積極交流各院校的經驗和探討持續優化空間，共同提升防貪專業知識。廉署將會繼續協助各院校落實《大專院校收生防貪指南》的防貪措施，並提供度身訂做的防貪建議及培訓，以杜絕收生程序的貪污舞弊風險。

是次課程獲教育局全力支持，教育局副局長施俊輝於課程開幕禮致辭時表示，當局高度重視維護本港專上教育界的誠信、質素與聲譽。他呼籲各院校共同努力，為維護香港專上教育的聲譽，建立健全的防貪機制，貫徹公平、公正的原則，攜手打造清廉校園。

廉署防止貪污處處長卓智欣稱，參與課程的均是收生程序的管理人員，是次活動是廉署於今年六月推出的《大專院校收生防貪指南》的實踐課程，署方很高興看到各院校積極回。廉署希望通過這次培訓，協助各院校建立更透明、公正、高效的收生制度，進一步促進各院校之間交流，從而提升香港高等教育的國際聲譽與公信力。

廉署防止貪污處處長卓智欣指，這次培訓是《大專院校收生防貪指南》的實踐課程，透過討論和分享落實防貪措施的經驗，進一步提升香港高等教育的國際聲譽與公信力。（廉政公署提供圖片）

港大理大分享實戰經驗 善用資訊科技強化收生程序

本學年多間院校均響應廉署有關數碼化和善用科技防貪的建議，收生程序整體運作暢順。其中，香港大學入學事務部助理總監王力拓在課程上分享，港大採用人工智能（AI）輔助面試系統，有效識別學生身份及面試的異常狀況，防止假冒身份及作弊的情況出現。

香港大學入學事務部助理總監王力拓分享港大使用的人工智能輔助面試系統。（廉政公署提供圖片）

香港理工大學教務處助理教務長陳莉霞分享校方採用的深港跨境數據的學歷驗證系統。（廉政公署提供圖片）

另外，香港理工大學教務處助理教務長陳莉霞稱，理大善用深港跨境數據的學歷驗證系統，將學生學歷及成績單等資料加密生成數據代碼並作比對，可以更快更有效地偵測可疑入學申請。