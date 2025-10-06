今日新聞8分鐘｜中秋私家車貨van相撞釀1死｜狂漢擲漂白水樽被捕

車cam｜吐露港公路七人車舞龍炒壆再撞貨Van 橫越3線撞壆停釀2傷

今日（6日）上午8時02分，吐露港公路近半春園一輛私家車及輕型貨車相撞，據報有人一度被困及神志不清。消防及救援人員到場，2名傷者均清醒，由救護車送往那打素醫院救治。警方正調查事故成因。

網上車cam片段顯示，一輛黑色七人車沿吐露港公路行駛時突然失控，左右搖擺，先撼路中石𡒊，直剷旁邊的黑色貨Van，再橫越3線向右飄移撞石壆，兩車雙雙打白鴿轉橫亘路中，影片至此結束。

橋咀島淪陷｜漁護署增加巡查續有人撿螃蟹 深圳旅客撐登島要預約

近年不少港人及旅客喜歡到西貢附近小島浮潛及郊遊，十一黃金周首日，西貢橋咀單日超過4,000人登島，有人士亂拋垃圾、捕捉生物及踐踏珊瑚。政府隨後表示會加緊巡查及宣傳，暫時未有人票控。

今早西貢及橋咀碼頭都有漁護署職員在場，向訪客派發宣傳單站，呼籲保護珊瑚及自然生態環境。不過仍有家庭在沙灘撿拾貝殼及螃蟹，並以膠袋及膠樽裝載。記者告知他們不可帶走生物後，他們才放回。另亦有多名浮潛人士頭部及上半身露出水面，疑似站在海床上，有重慶旅客就指未見有人踐踏珊瑚。有來自深圳的旅客認為港府應加強宣傳，並考慮設置預約制，防止太多訪客同時登島。

有片｜黃大仙上邨狂漢擲樽被捕 險擊中小童 途人：1分鐘掟5膠樽

黃大仙上邨驚現高空擲物狂徒，疑將多個含液體膠樽從詠善樓單位拋出被捕。網上瘋傳片段拍得事發一刻，可見有膠樽從低層一單位飛出，墜地後傳出巨響，數秒後再有另一個膠樽飛出，跌落平台位置。拍片者不斷叫其兒子離開，怒稱：「如果有細路仔喺樓下咪死？」另有圖片可見，涉事膠樽均骯髒殘舊，內有不明液體。

拍片者事後留言稱，事發有數個小朋友在詠善樓對開公園遊玩，期間突然有人高空擲物，有膠樽從天而降，「1分鐘掟咗4至5個樽」；又指，有部分膠樽「爆出」灰黑色液體，其中一個載有漂白水，呼籲路經的市民要小心。

大埔1死3傷車禍｜中秋節私家車貨van相撞再撼兩途人 1女被夾死

今日（10月6日）中秋節，大埔發生致命車禍。下午約3時53分，一輛私家車及一輛客貨車，在大埔墟街市停車場出入口對開寶鄉里相撞，有途人捱撞被困，驚動多人報警。意外造成1死3傷，一名34歲印尼籍女途人當場死亡，另一名88歲女途人重創昏迷，被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救；客貨車男司機及私家車女乘客，兩人則清醒被送往那打素醫院。

現場圖片可見，死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；另外，涉事私家車車頭亦嚴重損毀。警方在場調查後，帶走一名男子調查，現正調查意外原因。

土瓜灣蟒蛇盤踞30米高大榕樹 消防架雲梯助蛇王捉2米長緬甸蟒

今（6日）早9時許，警方接獲有人報案，指在土瓜灣景雲街貴州街交界的一棵大榕樹上發現有蛇，其間盤踞大榕樹，四處遊走。警方到場通知蛇王協助，惟該大蟒蛇掛在十多米高位置，難以觸及。

「蛇王協」周先生接受訪問，直指初時「做唔到嘢」，只可以「企喺到睇」，所以通知消防員，利用雲梯成功捉拿大蟒蛇。據了解，該條蛇為一條雌性的緬甸蟒，近2米長，已盤踞此樹約兩星期。

三簡屋工地現結構裝置問題 建築署專隊查 消息：撐板螺絲遭剪短

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤早前爆出偷工減料醜聞，房屋局及建築署發現，項目有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲，被擅自剪短，涉事地盤被即時停工。

建築署今日（6日）最新表示，署方經主動巡查及深入檢查涉事承建商「安保－俊和聯營」的三個「簡約公屋」工地，發現更多「現場安裝的結構裝置問題」。建築署署長已成立獨立調查專隊，將直接向房屋局及發展局報告。署方又指，已責成承建商立即提交補救措施方案，預計最長需時四至五個月完成。

據了解，署方巡查時發現，三個地盤都有撐板螺絲被剪短。消息人士指，調查專隊將「拆開嚟睇清楚」，確保安裝妥當。消息又指，由於三個項目的興建進度都較原本預期快，故仍有「走盞位」，今次事件不會令項目較原定時間遲落成。署方不會暫停三個地盤運作，而是會要求承建商將問題解決。

內地廚師製「即食麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

中秋節來到，近日一股「萬物皆可壓成月餅」的民間熱潮在內地社交平台掀起浪潮。浙江一名廚師常利用即食麵做出各種創意料理和吃法，在網絡上爆紅。他最近將月餅和即食麵結合在一起，影片在Youtube上線不到兩天就破百萬人次觀看。

本世紀最晚中秋來了！「十六圓」超級月亮登場 最圓時刻竟在白天

10月6日（周一）迎來中秋佳節。據官媒指，今年中秋是「十五的月亮十六圓」，最圓時刻為10月7日的早上11時48分。這輪中秋滿月稱得上是一輪「超級月亮」，視覺直徑增大14%、亮度能提升30%。