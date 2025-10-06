橋咀島淪陷｜漁護署增加巡查續有人撿螃蟹　深圳旅客撐登島要預約

近年不少港人及旅客喜歡到西貢附近小島浮潛及郊遊，十一黃金周首日，西貢橋咀單日超過4,000人登島，有人士亂拋垃圾、捕捉生物及踐踏珊瑚。政府隨後表示會加緊巡查及宣傳，暫時未有人票控。



今早西貢及橋咀碼頭都有漁護署職員在場，向訪客派發宣傳單站，呼籲保護珊瑚及自然生態環境。不過仍有家庭在沙灘撿拾貝殼及螃蟹，並以膠袋及膠樽裝載。記者告知他們不可帶走生物後，他們才放回。另亦有多名浮潛人士頭部及上半身露出水面，疑似站在海床上，有重慶旅客就指未見有人踐踏珊瑚。有來自深圳的旅客認為港府應加強宣傳，並考慮設置預約制，防止太多訪客同時登島。



十一黃金周首日有數千名遊人到訪橋咀島，至10月6日早上11時人流不多。（梁鵬威攝）

10月6日在橋咀島有數十人浮潛，部份人疑似站在海床上。（梁鵬威攝）

漁護署人員駐守碼頭宣傳保育

今早11時，西貢碼頭人流不多，有漁護署職員在碼頭派發保育宣傳單張，其中一份提醒浮潛人士與珊瑚保持距離，切勿觸摸海洋生物。橋咀沙灘亦有漁護署及海事處人員巡查，附近有告示警告訪客切勿帶走生物及岩石。

有漁護署職員在西貢碼頭向訪客派發傳單。（梁鵬威攝）

有一家人在沙灘撿拾螃蟹和貝殼，並以膠袋膠樽裝載。記者告知他們不可帶走生物後，他們才放回。（梁鵬威攝）

仍有人以容器盛載海洋生物疑打算帶走

今日上午仍有一家三口在沙灘撿拾海洋生物，其中一名男子以膠袋裝載至少十多個貝殼及蜆，另一名女子則以膠樽裝載多隻小螃蟹。他們拒絕接受訪問，並以雨傘遮擋撿起的海洋生物，要求記者不要拍照。記者告知他們不可帶走島上生物後，他們才放下。

深圳旅客楊小姐撿起貝殼，她說是拿給兒子看，不會帶走。（梁鵬威攝）

深圳旅客倡設更多垃圾桶 設登島預約制

來自深圳的旅客楊小姐亦撿起十多個貝殼，她指是拿去給兒子觀賞，不會帶離橋咀。她原本不知道有法例禁止帶走島上生物。雖然沙灘有相關告示，但她認為並不明顯，認為當局可在碼頭當眼地方作更多宣傳。

就早前有人士在橋咀亂拋垃圾、捕捉海洋生物，楊小姐認為島上應設置更多垃圾桶，同時政府可考慮設立預約制度，防止太多訪客登島。

今早橋咀有十多名浮潛人士，有人疑似站立在海床上。（梁鵬威攝）

有十多人在珊瑚區浮潛 有人整個頭部露出水面

綠色和平10月1日考察發現，有浮潛人士踐踏珊瑚。今午12時，仍有約十多名人士在珊瑚區浮潛，部份人整個頭露出水面，疑似站立在海床上。

+ 2

羅先生和其7歲女兒今日浮潛，他們說未見到有人踐踏珊瑚。（梁鵬威攝）

重慶浮潛客：教練叮囑勿摸珊瑚

來自重慶的羅先生和其7歲女兒亦是其中一份子，他們在網上報名參加浮潛團，由一名教練帶領12名人士。羅先生指，教練在浮潛前曾叮囑他們切勿觸摸珊瑚，他今日未見有人士踩踏珊瑚。他認為橋咀水質清晰，亦有很多魚，有保育的價值，他認為船家及教練可在浮潛前向參加者多作宣傳教育。

江玉歡認為，橋咀可活動範圍較小，有必要控制人流。（梁鵬威攝）

江玉歡：有必要控制人流

立法會議員江玉歡今早亦到場，她指留意到有旅客在島上「搬石頭」，反映他們未必了解相關規例。她認為當局可向船家撥資源，讓他們在船程中教育訪客愛護環境，「基本上嚟橋咀一定要搭船，船上面可以做好多嘢，例如教下佢哋點樣注意保護環境。」

有聲音指政府應設立登島人數上限，江玉歡指橋咀可活動範圍較小，有必要控制人流，防止再度出現「逼爆」情況。

漁護署今早在電台節目表示，對限制橋咀的登島人數持開放態度。有不願具名的船家表示，除黃金周外，其餘日子不多人前往橋咀，不擔心對生意有很大影響。她從新聞得知有遊客在橋咀亂拋垃圾、破壞生態，認為在高峰日子限制人流屬合理做法。

今日橋咀人流不多，大部分是內地旅客。（梁鵬威攝）

