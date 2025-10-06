本世紀最晚中秋來了！「十六圓」超級月亮登場　最圓時刻竟在白天

10月6日（周一）迎來中秋佳節。據官媒指，今年中秋是「十五的月亮十六圓」，最圓時刻為10月7日的早上11時48分。這輪中秋滿月稱得上是一輪「超級月亮」，視覺直徑增大14%、亮度能提升30%。



今年中秋是「十五的月亮十六圓」，最圓時刻為10月7日的早上11時48分。（資料圖片／梁鵬威攝）

央視網報道，天文專家提醒，由於最圓時刻發生在白天，感興趣的公眾可於6日晚或7日晚欣賞這輪中秋月。

比去年中秋節晚19天

新華社則報道指，本年中秋節是本世紀公曆日期最晚的中秋節之一，比去年中秋節日期整整晚了19天。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，「中秋節對應的公曆日期『時早時晚』，與我們現行的公曆、農曆曆法規則有關。」農曆是一部兼顧了月亮圓缺變化週期和回歸年長度的陰陽合曆，一個朔望月平均約29.5天，一個農曆平年為354或355天，平均比公曆年（平年365天、閏年366天）少大約11天。

如果任由公曆、農曆「時差」長期延續下去，會出現中秋節在冬天過的情況。為彌補「時差」，農曆曆法中以設置閏月的辦法，使月份與季節對應。一個農曆閏年為383或384天，平均比公曆年多大約19天。今年是閏六月，在農曆八月之前，故而今年中秋與去年中秋之間相隔13個農曆月，今年中秋比去年晚19天。

「顯然，如果兩個相鄰中秋節之間多了一個閏月，那麼後一個中秋節公曆日期就會顯著推遲。如果沒有，則後一個中秋節日期就較早。」王科超稱。

本世紀最晚中秋一共出現4次

「本世紀最晚中秋一共出現4次，日期落在10月6日，分別出現在2006年、2025年、2063年和2082年。」王科超說，21世紀的這100年間，中秋對應的公曆日期在9月7日至10月6日間波動。最早的中秋對應日期為9月7日，僅有1次，在2052年。

王科超又說，滿月可能出現在農曆月的十四、十五、十六甚至十七，滿月落在農曆十五、十六的概率最高，「雖然今年最圓時刻發生在白天，但中秋當晚我們觀賞到的月亮已經非常接近正圓，肉眼觀賞看不出區別」。