海關港珠澳口岸截入境私家車拘兩男　檢$240萬托咪酯粉末及煙彈

海關昨日（4日）在港珠澳大橋香港口岸偵破販毒案，截停一輛入境私家車進行清關時，在該車內一個包裹中，發現一批健康食品膠樽內，藏有850克懷疑依托咪酯粉末，並在男乘客的隨身物品內，搜獲一粒懷疑依托咪酯煙彈，毒品估計市值約240萬元。



該車41歲男司機及49歲男乘客被捕，司機已被控以一項販運危險藥物罪，乘客則已被控一項販運危險藥物罪及一項管有危險藥物罪。兩人明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲約850克懷疑依托咪酯粉末及一粒懷疑依托咪酯煙彈，估計市值約240萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。