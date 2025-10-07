黃金周｜累計至少126萬內地客訪港勝去年　山東客快閃一日花三千

內地一連八日的十一黃金周假期將在明天（8日）結束，入境處公布截至下午4時，有9.6萬人次內地訪客來港，累計黃金周首7日已有126.1萬人次內地客來港，比去年同期多3.7%。



西九龍站離境大堂今日下午有大批旅客離港，一度要排隊才能入閘。其中，來自山東的陳先生趁黃金周假期南下遊玩，前往深圳等地後，今日來港快閃一日，同日乘高鐵回山東。期間他去了理工大學參觀，亦花費兩、三千元，包括購買兩大袋日本零食：「小孩喜歡吃。」



入境處公布今日有人次內地訪客來港。（鄭子峰攝）

今天下午的西九龍站離境大堂有不少人，一度要排隊才能入閘。（鄭子峰攝）

來自山東的陳先生只在港逗留一天，卻花費兩、三千元買了很多東西。（鄭子峰攝）

陜西客首次來港 玩兩日一夜 讚港有特色會再來

根據入境處數字，今日截至下午4時，有9.6萬人次內地客來港，當中最多人經西九龍站來港，有2.1萬人次；其次是落馬洲支線，有1.8萬人次。

西九龍高鐵站離境大堂下午人流不少，要排隊入閘安檢，過程大致順暢。來自杭州的傅小姐一家四口趁黃金周來港遊玩，逗留了三天，只花費了約3,000元。她表示，決定來港主要是因為小朋友沒有來過，所以帶他們參觀熱門景點，如油麻地等。而對傅小朋友來說，印象最深的是坐了摩天輪。

來自陜西的裴小姐第一次來港，逗留了兩天，主要去了旺角等熱門景點。她形容香港「挺好」，但物價較貴，飲食的價錢普遍比內地貴一、兩倍。不過，她表示會再來旅遊，因為香港很有特色，而且她希望在港買「POP MART」的商品，內地很多款式也斷貨。

裴小姐表示會再來港，因為香港很有特色，而且她希望在港買POP MART的商品，內地很多款式也斷貨。（鄭子峰攝）

山東客一日遊訪理大 花三千元消費

來自山東的陳先生趁黃金周假期南下遊玩，去了深圳等地，今日來到香港，即日便回山東。雖然只有一天，但他的行程比較特別，去了理工大學參觀，亦花費兩、三千元買了很多東西，包括兩大袋日本零食：「小孩喜歡吃。」