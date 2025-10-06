黃金周｜星光行麥當勞被誤傳提早關門趕過夜客　澄清非24小時營業

內地十一黃金周長假，不少內地旅客來港旅遊，部份遊客為節省酒店費用，選擇留宿24小時營業的連鎖快餐店麥當勞。今（6日）有網民發現，某間位於尖沙咀的麥當勞疑似縮短黃金周營業時間，由24小時營業改至凌晨2時關門。



不過，麥當勞回覆《香港01》查詢時解釋，涉及的分店位於尖沙咀星光行，原本僅營業至午夜12時，並非24小時營業。換言之，是次安排實際上是延長營業時間至凌晨2時。



10月3日凌晨，不少賓客攜行李篋到麥當勞北京道店過夜。（資料圖片/李家傑攝）

十一黃金周長假期間，大批內地旅客訪港，香港百物騰貴，部份旅客為節省酒店費用，選擇留宿24小時營業的連鎖快餐店麥當勞。

上周五（3日）凌晨約3時，《香港01》發現，麥當勞位於尖沙咀北京道的分店擠滿了過夜客，該店大部份檯凳已被客人佔用，有人伏在檯面睡覺休息。而店內的客人當中，不少人攜有行李篋及背囊，以及一些載有「戰利品」的膠袋及環保袋，部份放在地上、亦有些放在凳上。

麥當勞尖沙咀星光行分店近日貼出告示，由凌晨2時至6時不營業，被誤傳提早關門趕過夜客，事實該分店向來都非24小時營業。(網上帖文)

今（6日）有網民在社交平台Facebook上發文指，尖沙咀某間麥當勞疑歧視窮遊旅客，更改黃金周營業時間，由24小時營業改至凌晨2時關門。

根據麥當勞網頁，位於北京道及寶勒巷兩間分店均24小時營業，下午記者曾向兩店職員查詢，對方均指未有縮短營業時間。

麥當勞回覆《香港01》查詢指，相中所指的分店位於尖沙咀星光行，但該店原定營業時間至凌晨12時，並非24小時營業，重申尖沙咀區內僅兩間分店24小時營業。而麥當勞指，十一黃金周共有7間分店會延長營業時間，當中包括星光行分店。