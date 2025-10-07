十一黃金周｜周一13.4萬内地客抵港　首6日共116萬人次按年升5%

十一黃金周踏入尾聲，入境處公佈昨日（6日）仍有13.4萬内地訪客抵港，比去年同期增加約4000人。今年黃金周首6日共有約116.5萬内地客來港，比去年的約111萬增加約5.5萬，即升約5%。同時昨日有15.7萬内地訪客離港，與去年黃金周第六日相比，減少約1.8萬。



十一黃金周第六日相，仍有13.4萬内地訪客抵港，比去年增加約4000人。（鄭子峰攝）

10月5日十一黃金周第五日，尖沙咀下午到處都是內地遊客，不少人跟團來，到海旁觀看維港景色。（鄭子峰攝）

入境處統計顯示，昨日有133,503内地訪客抵港，最多人經高鐵入境，有28,755人次，其次是機場，有27,319人次。去年黃金周第6日有129,545人次抵港，今年增加約4000人次。

黃金周臨近尾聲，不少訪客離港。昨日有15.7萬内地訪客離境，比起去年的17.5萬，今年減少約1.8萬人次。

此外，今日是中秋節翌日假期，有港人趁假期北上。入境處數據顯示，昨日有235,008人次經各口岸北上，最多人經羅湖口岸，有73,523人次。