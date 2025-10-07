十一黃金周｜周一13.4萬内地客抵港 首6日共116萬人次按年升5%
撰文：賴卓盈
出版：更新：
十一黃金周踏入尾聲，入境處公佈昨日（6日）仍有13.4萬内地訪客抵港，比去年同期增加約4000人。今年黃金周首6日共有約116.5萬内地客來港，比去年的約111萬增加約5.5萬，即升約5%。同時昨日有15.7萬内地訪客離港，與去年黃金周第六日相比，減少約1.8萬。
入境處統計顯示，昨日有133,503内地訪客抵港，最多人經高鐵入境，有28,755人次，其次是機場，有27,319人次。去年黃金周第6日有129,545人次抵港，今年增加約4000人次。
黃金周臨近尾聲，不少訪客離港。昨日有15.7萬内地訪客離境，比起去年的17.5萬，今年減少約1.8萬人次。
+3
此外，今日是中秋節翌日假期，有港人趁假期北上。入境處數據顯示，昨日有235,008人次經各口岸北上，最多人經羅湖口岸，有73,523人次。
十一黃金周｜旺角朗豪坊首四日人流升一成 突破8月暑假單日紀錄十一黃金周｜有內地客為看黃金來港 因款式不合只看不買十一黃金周｜逾百人排隊坐山頂纜車需候2小時 深圳客稱仍願意等十一黃金周｜橋咀島訪客「四宗罪」 環境局：即日至10.8增加巡邏十一黃金周｜尖沙咀大家樂再逼爆 一日遊內地團客嚐粟米肉片飯