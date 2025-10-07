大埔車禍印傭慘死｜近一成長者有聘外傭　印傭佔外傭總人數42%

大埔寶鄉里昨日（6日）中秋節發生致命車禍，37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡，88歲姓葉老僱主頭部重創，送院搶救後不治。



在去年底 ,本港有36.8萬名外傭受聘在港工作，為近四年最多，當中菲傭佔55%，而印傭佔42%。以家庭成員全為年滿60歲的退休夫婦住户為例，他們當中約有8.6%於2023年聘有外傭。



現場一支燈柱染有血跡，印尼籍死者被蓋上白布。（大埔友 facebook）

慘死印傭Siti Purwaningsih。（互聯網）

2019年年底外傭達40萬人 菲傭長期佔總數逾半

入境處資料顯示，本港外傭人數曾於2019年年底達到40萬人（399,320人），其後因疫情及經濟急速減少，至2021年年底減至34萬人，到2023年才回升，2024年年底有36.8萬人（367,971人）。

在港工作外傭一直以菲律賓傭工佔多數，其次為印尼傭工；當中年菲傭佔總數年與年之間徘徊54%至56%之間，而印傭則介乎41%至44%之間。以2024年年底數據為例，菲傭佔55%，印傭佔42%，其他國籍外傭3％。

2015至2024年香港外傭人數。 (立法會秘書處資料及研究組)

一旦無外傭 有年幼子女婦女投入勞動市場將不足一半

外傭對本港經濟的貢獻，並不限他們為户主提供的家居服務，更重要的是令家庭主婦釋放 其工作潛力，讓她們可以重投勞動市場。根據政府統計處的2023年統計數字，芸芸已婚並 育有年幼子女的婦女中，若她們沒有聘用留宿外傭，其勞動市場參與率只有45.6%。相反 地若她們家中聘請外傭，其勞動參與率幾近倍增至82.3%。

近九年受聘外傭介乎34萬至40萬人不等。 (資料圖片)

聘用外傭的選定本地住户的特徵。 (立法會秘書處資料及研究組)

長者單人住户11.0%聘有外傭 26年升近3倍

立法會一份今年初發表的研究文件也指出，面對人口急劇老化，外傭所肩負的照顧工作亦由兒童延伸至長者。以家庭成員全為年滿60歲的退休夫婦住户為例，他們當中約有8.6%的住户於2023年聘有外傭，比例是1997年3.4%的2.5倍；聘有外傭的長者單人住户比例，在過去26年亦由3.0%上升幾近3倍至11.0%。

隨着長者人口的比例將由2023年的30.4%上升至2030年的34.7%，並進一步增至2040年的38.4%，預計外傭未來將在長者家居照顧方面發揮更大的作用。

本港外傭最低工資高於台灣星馬及及沙特阿拉伯

本港外傭的「規定最低工資」由9月30日起上調2.2%，由每月4,990元增至5,100元。膳食津貼則維持不變，每月不少於1,236元。根據立法會研究文件，以最低工資計算，香港與台灣相若，在未調高前，每月比台灣高50港元，大大高於新加坡、馬來西亞及沙特阿拉伯的3,100港元，為該三個與菲律賓政府協定的菲傭最低工資。

至於印尼籍外傭，新加坡、馬來西亞及沙特阿拉伯與印尼政府協定的相應最低工資為2,600港元。