大埔奪命車禍︱88歲婦與印傭主僕同亡　親友黯然路祭有人拭淚

大埔昨日（6日）中秋節發生2死2傷奪命車禍，一輛私家車在寶鄉里推到一輛客貨車，將其推上行人路撞到兩名途人，其中37歲印傭被夾在客貨車與燈柱之間，當場慘死；其88歲姓葉女僱主頭部重創，送院搶救約3個半小時後亦不治。兩死者約30名親友今午（7日）返回意外現場路祭，有身穿黃袍的道士在場，燈柱前擺放鮮花和祭品。親友輪流上前致意，黯然神傷，有人低頭默言不語；約10名外籍人士亦出席路祭，當中有人一度以手拭淚，亦有人蹲在旁邊雙手合十祈禱。



10月6日大埔寶鄉里2死2傷奪命車禍，死者親友返回現場路祭。（王譯揚攝）

案發於昨日（10月6日）下午約3時53分，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名印尼籍女途人及一名姓葉（88歲）女途人。印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；葉婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救，終告不治；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。消息稱，兩名死者為主僕關係。

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

現場圖片可見，印尼籍死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。

10月6日大埔寶鄉里奪命車禍現場，一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

《香港01》記者今早返回事發現場和兩死者居住的泮涌村了解，88歲姓葉女死者的兒子及媳婦表示，葉婦生前身體健康，行動自如，下午通常獨自外出，但昨日下午外出是為做節買燒味加餸，擔心「攞唔到」，遂帶家傭同行，沒料兩人同遭橫禍。

大埔寶鄉里奪命車禍翌日，街坊張先生身穿黑衣，帶同白花到現場，他放下白花後低頭默哀。（馬耀文攝）

亦有街坊得悉意外後，分別到場獻花和以香燭悼念死者。有與葉婦相識數十年的女街坊更傷心啜泣，形容葉婦「好好人㗎」，稱知道對方出事後十分難過，昨日「成晚都瞓唔到」。

街坊倫嫂與葉婆婆相識幾十年，詎料她突然意外離世，不禁飲泣。（馬耀文攝）

肇事私家車司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊第二隊接手跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

私家車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。（王譯揚攝）