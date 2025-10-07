大埔奪命車禍｜印傭育3子女　出事前家掛燈籠迎中秋　親友fb致哀

大埔寶鄉里昨日（6日）發生奪命車禍，導致一對主僕，分別是葉姓88歲老婦及37歲印傭喪命，另有2人受傷。慘被夾斃在客貨車及燈柱間的印傭Siti Purwaningsih，服務其家庭約兩年，昨午陪老太太到大埔墟街市斬料加餸迎中秋，不幸飛來橫禍喪命。據Siti 在港摯友稱，Siti已婚，育有三子女，長子已讀大學，最細的僅約4歲。



Siti在車禍發生前後，曾在Facebook分享自己為僱主家佈置，準備迎接中秋夜，以印尼文留言稱「Lampion sudah di pasang menyambut nnti malam sembayangan bulan （已裝好燈籠迎接今晚的中秋月夜）」，大量網民驚悉其遭遇後，紛紛湧進帖文留言致哀。



慘死印傭Siti Purwaningsih。（互聯網）

今日（7日）下午4時許，88歲葉姓老婦及37歲印傭Siti Purwaningsih的親友，一行約30人重回車禍現場進行路祭。數名Siti的同鄉摯友在儀式結束後仍未離開，有人盤腿而坐為Siti頌經，有人難掩傷痛落淚。

其中一名好友指，每星期均會與Siti在大埔墟街市一個平台聚會，感情深厚，形容Siti「好好人」，對其遭遇橫禍感難以置信，亦對經常出入的地方發生嚴重車禍感擔心及不安。

10月6日大埔寶鄉里發生2死2傷奪命車禍，其中一名死者Siti生前常與友人在大埔墟街市一個平台聚會。（王譯揚攝）

她續指，Siti與丈夫育有3子女，長子已讀大學，另一個現讀六年級，年紀最細的則僅3至4歲。Siti是家庭經濟支柱，獨自一人來香港賺錢養家，早年曾來港打工後回鄉，約兩年前再來港，便為葉婦一家工作。家鄉的親人已知悉噩耗，但無奈未能來港辦理後事，他們已聯絡僱傭中心及領事館尋求協助。

Siti的Facebook所見，她交友廣闊，剛過去的星期日假日，亦有相約眾多好友到大明里廣場涼亭聚會，指因當日天雨關係，而在涼亭避雨及聚餐。她留言稱「Sampe jumpa hari slasa（周二見）」，似乎期待着在中秋節翌日假期與朋友們再聚會，惜如今已天人永隔。（互聯網）

而在昨日車禍發生前的上午，她亦曾上傳僱主家門的照片，可見掛上多個燈籠，櫃頂及地上亦擺放了不少祭祀用品，她亦留言稱「Lampion sudah di pasang menyambut nnti malam sembayangan bulan （已裝好燈籠迎接今晚的中秋月夜）」，惟數小時，她慘被夾在客貨車及燈柱間慘死。Siti離逝一事震驚印尼籍人士的圈子，不少親友及網民湧入其Facebook留言悼念，有人稱從沒想過會有這種災難發生，並祝願她早日安息。

昨日車禍發生前的上午，她亦曾上傳僱主家門的照片，可見掛上多個燈籠，櫃頂及地上亦擺放了不少祭祀用品，她亦留言稱「Lampion sudah di pasang menyambut nnti malam sembayangan bulan （已裝好燈籠迎接今晚的中秋月夜）」（互聯網）

10月6日大埔寶鄉里奪命車禍