大埔奪命車禍｜印傭遭夾斃遺3子女　領事館：已聯絡家屬提供協助

大埔寶鄉里昨日（6日）中秋節發生2死2傷奪命車禍，37歲印傭當場死亡，其88歲姓葉老僱主送院搶救後不治。慘死印傭Siti Purwaningsih為家庭經濟支柱，她猝然離世，據朋友指，她遺下3名子女，當中最年幼的僅約4歲。印尼駐香港總領事館今日（7日）回覆《香港01》查詢表示知悉事件，並已聯絡到死者家屬；亦正與香港有關當局緊密聯絡，會按照相關法律法規跟進事件，及提供所需協助。



10月6日大埔寶鄉里奪命車禍現場，一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

案發於昨日（6日）下午約3時53分，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名姓葉（88歲）女途人，及其37歲印尼籍女傭。

印傭被夾在客貨車和燈柱之間，多處受傷，當場死亡；葉婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救，終告不治；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。肇事私家車司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，被扣留調查。

慘死印傭Siti Purwaningsih。（互聯網）

兩名死者的親友今午（7日）返回意外現場路祭，其中離世印傭Siti Purwaningsih的友人表示，Siti服務其家庭約兩年；她已婚，育有3名子女，長子已讀大學，最細的僅約4歲。

昨日車禍發生前的上午，Siti曾上傳僱主家門的照片，可見掛上多個燈籠，櫃頂及地上亦擺放了不少祭祀用品，她亦留言稱「Lampion sudah di pasang menyambut nnti malam sembayangan bulan （已裝好燈籠迎接今晚的中秋月夜）」，惟數小時後，她慘被夾在客貨車及燈柱間慘死。Siti離逝一事震驚印尼籍人士的圈子，不少親友及網民湧入其Facebook留言悼念，有人稱從沒想過會有這種災難發生，願她早日安息，家人能堅強面對。

昨日車禍發生前的上午，她亦曾上傳僱主家門的照片，可見掛上多個燈籠，櫃頂及地上亦擺放了不少祭祀用品，她亦留言稱「Lampion sudah di pasang menyambut nnti malam sembayangan bulan （已裝好燈籠迎接今晚的中秋月夜）」（互聯網）

10月6日大埔寶鄉里奪命車禍



大埔寶鄉里奪命車禍．10月7日死者親友路祭



10月6日大埔寶鄉里2死2傷奪命車禍，死者親友返回現場路祭。（王譯揚攝）