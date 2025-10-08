簡約公屋剪短螺絲｜承建商安保涉致命事故　政府罰停投標公共工程

柴灣、屯門欣寶路及小欖3個簡約公屋地盤有螺絲遭剪短、螺絲孔被擴大。承建商為安保工程有限公司及俊和建築工程有限公司組成的聯營公司，分別承接7項及23項工務工程。其中安保涉及今年7月27日在港島南區一個政府工務工程建築工地發生的致命工業事故，早前被暫停投標公共工程資格至10月27日。



發展局指，安保須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施；待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。



建築署10月6日公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

安保工程現時共承接7項工務工程合約 俊和建築工程承接23項

發展局指，安保工程有限公司現時共承接7項工務工程合約，主要是建築工程；而俊和建築工程有限公司現時共承接23項工務工程合約，涵蓋建築、土木、保養和維修等工程。

安保須通過發展局安全審視才可10.27後解除禁投標令

由於安保涉及今年7月27日在港島南區一個政府工務工程建築工地發生的致命工業事故，局方按規管機制，暫停安保的建築類別工務工程投標資格3個月至10月27日。其間，安保須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施；待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

發展局表示，勞工處正繼續就這宗工業事故進行調查，局方表示往後會因應調查結果，按需要對安保採取進一步規管行動。而該項目目前已經完工並進入保養期，故不包括於上述7項合約內。

另外，俊和曾承辦筲箕灣明華大廈重建工程，被揭發工程分判商因趕工而使用不達標的鋼筋。