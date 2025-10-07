簡約公屋剪短螺絲｜建築署：螺絲能扭入卻被剪　或花4至5個月重裝

小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街三個「簡約公屋」項目，有撐板螺絲被剪短，以及有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。建築署署長李翹彥今早（7日）在電台節目中表示，調查發現「有啲（螺絲）係扭得入㗎喎，但都唔知點解佢哋剪斷咗」，又指涉事MiC組裝合成設計由承建商提交，如果因應現場施工問題而需要更改設計，政府持開放態度，但不可以擅自更改而又不通報。



李翹彥強調監署方主動巡查時發現問題，形容監管行之有效，現時正與承建商商討按時交貨前題下「更聰明」的補救方案，包括將所有組件拆下重裝，或者加固。暫時最壞打算是需要4至5個月，將組件拆下再重新安裝。



建築署10月6日公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（資料圖片/廖雁雄攝）

建築署批承建商未有提出施工問題及方案

建築署確認屯門、柴灣三個簡約公屋地盤出現施工問題，承建商「安保－俊和聯營」在施工過程中剪斷螺絲頭、擅自擴孔等。李翹彥表示，檢視了4,000個螺絲，有6%被剪短，另檢視了2,000個螺絲口，有20%被擅自擴大。他在港台節目《千禧年代》中指，螺絲被剪短情況「最差」，涉及數量最多的是小欖工地，而擅自擴孔情況最差的是柴灣工地。

他重申，今次事件屬現場施工問題，承建商在剪短螺絲及擴大螺絲孔前未有諮詢結構工程師，他表示「其實好多嘢唔係唔畀佢做」，但必須先向署方提出問題及解決方案，而不是擅自決定。李翹彥強調，「螺絲一定要上好」。

建築署署長李翹彥表示，檢視了4,000個螺絲，有6%被剪短；另檢視了2,000個螺絲口，有22%擅自擴大。（何夏怡攝)

稱螺絲「扭得入」但無故被剪短

李翹彥說署方9月初後深入調查揭發事件，檢測發現部份螺絲可以扭緊，但不知為何剪短了，認為事態嚴重所以公開；指承建商「有啲都做到點解唔做」目前仍有待調查，無從稽考。

咁當然我哋都覺得奇怪，有啲我哋睇到現場匯報返，有啲係扭得入㗎喎，但都唔知點解佢哋剪斷咗……我哋真係要查找個原因，因為有啲我哋都覺得都做到，點解你哋唔做呢？點解你哋用咗一粒短啲呢？短啲又扭唔晒呢？ 建築署署長李李翹彥

李翹彥續說，暫時看不到被剪短的螺絲等有明顯分布，或集中在一處，但說「唔知下一次十號風幾時嚟」，因此一定要做好工程。連接主力牆、電梯、樓梯石屎等位置的螺絲最重要，如被剪短，「上唔到應該有嘅深度」會影響結構安全，已要求承建商「一定要做返好晒呢搾唔對路」的施工問題。

MiC組件有問題？設計由承建商提交

工人擅自剪短螺絲及擴大螺絲孔，會否涉及MiC組件設計問題？李翹彥說設計是由承建商提交，經確認後才施工，強調事件與MiC組件質素無關，組件出廠前已通過認證。

當然如果今次事件有更改（設計），我哋都持開放態度。咁當然如果現場施工有問題，但你又唔出聲，你又擅自改咗，呢個先係問題囉。 建築署署長李李翹彥

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為小欖樂安排項目。（資料圖片／夏家朗攝）

仍在商討「更聰明」的補救方案

李翹彥又指，署方未接納承建商的補救方案，現時仍與承建商商討在按時交貨的前題下。更聰明方法補救。方法之一是搬走MiC組件，他形容「拎落嚟係最直接」，但仍要「按時交貨」。涉事簡約公屋原預計於明年第二及第四季陸續落成，李翹彥指最壞打算可能需要4至5個月重裝。另一方法是加固，但擔心日後拆卸重用組件時可能有問題，現時仍在商討及考慮。

署方已巡查約4成組件，李翹彥「做到7、8，9成已經知咩事」。李翹彥接受商台訪問時則表示，涉事簡約公屋項目監工共有三層，第一層是涉事承建商「安保—俊和聯營」、第二層是承建商的結構工程師，以及第三層政府聘用顧問公司的監工，而事件是由政府顧問公司揭發。他強調現行監管措拖行之有效，事件由署方主動巡查後發現，但承認「早啲發現更加之好」。後續施工期，署方會定時審核，派更多人手到工地視察。