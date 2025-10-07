簡約公屋螺絲被剪短事件懶人包　一文看清來龍去脈及最新發展

今年9月中，小欖「樂安排」簡約公屋項目被揭發有部份樓層的混凝土核心牆，撐板上的螺絲被擅自切割。事隔約三周，建築署昨日主動公布，同一承辦商負責的另外兩個簡約公屋項目，除了同樣螺絲被剪短，甚至鐵板連接螺絲孔口被擴大。署方已成立獨立專隊調查，預計一個月內完成報告。《香港01》綜合事態最新發展，一文看清來龍去脈。



建築署10月6日公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（資料圖片/廖雁雄攝）

1. 何時發現簡約公屋項目有螺絲被擅自剪短？



事件先由傳媒於九月中揭發，房屋局及建築署當時回覆查詢指，建築署於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。

涉事承建商為「安保－俊和聯營」，當時建築署指，已於9月1日巡查由同一承建商負責、位於屯門欣寶路及柴灣常安街的另外兩個「簡約公屋」工地，確認該兩個項目並沒有出現類似情況，已組裝MiC組件的撑板螺絲質量均符合合約要求。(見另稿)

但事隔約三周後，建築署於10月6日公布，屯門欣寶路、柴灣常安街簡約公屋地盤同樣出現螺絲被剪短，鐵板螺絲孔被擴大的情況。署長李翹彥承認，9月初步調查時未有發現，深入調查後始揭發事件。

+ 3

2. 被剪短的螺絲有多少？影響有多大？



建築署署長李翹彥表示，署方檢視了約4,000個螺絲，發現6%被剪斷；另外檢視了2,000個鐵板連接螺絲孔，發現約20%被人擅自擴大；已檢查的組件數量約佔全部的三、四成。而螺絲被剪短情況「最差」，涉及數量最多的是小欖工地，而擅自擴孔情況最差的是柴灣工地。至於「出事」問題的具體位置及分佈，署方尚未交代。

李翹彥指，螺絲被剪短問題可能影響建築結構安全，亦會影響工期，令有關項目無法如期在2026年第二季及第四季落成。他表示，最直接的補救方法是將所有MiC組件全部拆下，檢查後再重新安裝，但建築署正審視是否有其他方案。若全部拆下重新安裝，最長需時4至5個月。

建築署表示會督促承建商加快展開外圍工序，力求在工務小組委員會承諾的完工日期前完成工程。

建築署署長李翹彥表示，檢視了4,000個螺絲，有6%被剪短；另檢視了2,000個螺絲口，有22%擅自擴大。（何夏怡攝)

3. 為何要剪短螺絲？



建築署署長李翹彥表示，調查發現有些螺絲可以扭入，但不知為何被剪斷，「我哋都唔明點解」，需要調查。

另外，建築署亦發現，承建商將剪短的螺絲鎖上後，在毋須焊接的螺絲位點焊，談及有關做法是否涉及刻意隱瞞，李翹彥未有正面回應，但形容會令人難以察覺有不妥之處。

4. 責任誰屬？



房屋局表示，如責任在承建商，一定會追究到底。建築署指已向涉事承建商「安保－俊和聯營」發出書面警告，要求盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任。建築署會就調查結果考慮進一步行動，包括按既定機制作出嚴厲處分，亦會嚴厲地在季度成績評核報告反映其表現。

涉及的「簡約公屋」項目監工共有三層，李翹彥指，第一層是涉事承建商「安保—俊和聯營」、第二層是承建商的結構工程師，以及第三層政府聘用顧問公司的監工，而事件是由政府顧問公司揭發，將調查為何前兩層監工未有提出問題。

小欖簡約公屋地盤是首個被揭有螺絲被剪短的工程項目，承建商事後啟動應變機制，包括將違規分判商的涉事工人即時解僱。至於其餘兩工地再被揭有類同問題時，安保則僅稱「未有進一步的消息」，正積極了解及處理事件。

曾有意見指，是工人為趕工擅自剪短螺絲，建造業總工會理事長周思傑認為，若要剪短螺絲或擴大孔洞，工人需要額外使用割機或風剪等工具，工作量反而增加，因此不會貿然去做。他估計在工人、二判管工、大判管工、工程師以至政府派駐現場監工中，有人下達了指示給相關工人。

5. 與MiC組件有關？



房屋局長何永賢及李翹彥均表示事件與MiC組件品質無關。何永賢強調組裝合成建築法組件，「本身係無問題嘅，出廠嗰時好完好，送去地盤，而家都好完好」，即使經歷超強颱風樺加沙，亦無漏水，故事件明顯是現場施工問題。李翹彥則表示組件在出廠時必須經過認證，指事件涉及現場工序問題。

建造業人士分析出事成因，則不完全排除MiC預製組件設計有問題。建造業總工會理事長周思傑受訪時表示，可能是用作扣連建築物骨幹及MiC組件的鐵板和鐵支有移位情況，或MiC構件本身有鐵支移位，又或預留位置不準確，令構件無法與鐵板對接。

不過，他認為相對而言，MiC構件出廠時已做過檢測較為精準，「如果叫我估，我覺得現場嗰塊鐵板移位嘅機會，或者佢個窿塞咗嘅機會高啲」。（見另稿）

房屋局局長何永賢早前和簡約公屋團隊前往位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。（何永賢Facebook）

6. 三個簡約公屋項目工程完工目標、供應伙數？



涉事的三個簡約公屋項目涉及供應超過1.1萬個單位，目標於明年先後落成。

柴灣常安街項目於2024年6月舉行動土禮，預計於2026年第二季或第四季之間落成，可提供1,720個住宅單位。

小欖「樂安排」項目，預計於2026年第三季落成，由3棟18層高樓宇組成，可提供4,200個住宅單位。

屯門54區欣寶路，預計分兩期、於2026年第三季及第四季落成，可提供約5,620個住宅單位。

6. 涉及金額？



翻查資料，涉事三個地盤MiC組件的建造及運送工作，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營負責，經政府直接採購，合約總值近20.33億元。組件於肇慶廠房生產，連同馬鞍山恆光街項目，共有約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。(見另稿)

而涉事三個項目的設計及建造合約分為兩份，同於去年3月批出，由「安保－俊和聯營」中標。小欖樂安排合約價值為20.2億元；屯門第54區、柴灣常安街安排合約價值為31.97億元。

「安保－俊和聯營」另承接了30項工務工程，安保早被暫時撤銷投標資格至本月27日。(見另稿)