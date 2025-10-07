簡約公屋剪短螺絲｜承建商承接30工務工程 安保早前被停投標資格
撰文：陶嘉心
出版：更新：
柴灣、屯門欣寶路及小欖3個簡約公屋地盤有螺絲遭剪短、螺絲孔被擴大。承建商為安保工程有限公司、俊和建築工程有限公司組成的聯營公司，分別承接7項及23項工務工程。其中安保工程，早前被消投標公共工程資格至本月27日。
根據發展局，安保現時承接7項工務工程合約，以建築為主，俊和則承接23項建築、土木、維修等工務工程合約。翻查發展局《認可公共工程承建商名冊》，安保工程屬於丙組，即可投標價值超過港幣4億元的合約，早被取消投標資格至本月27日。至於俊和則可投標建築、海港工程、道路及渠務、地盤平整及水務範疇的工程。
俊和建築工程有限公司屬亞洲聯合基建控股有限公司成員。俊和曾承辦筲箕灣明華大廈重建工程中，被揭發工程分判商因趕工而使用不達標的鋼筋。
