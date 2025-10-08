八達通PayPay支付系統一度失靈　港人遊日被重複扣錢　已全面恢復

八達通月初公布與日本電子支付平台PayPay合作，港人可通過八達通App，在日本附有PayPay商標的商戶及交通工具以港幣付款。不過，有遊日港人向《香港01》表示，昨晚（7日）發現系統一度失靈，被重複扣取款項；另有網民稱付款時，頁面彈出「Error」字句，當使用其他付款方式後，卻發現八達通內銀包已被扣錢。



八達通回覆查詢稱，留意到少數客戶昨晚使用服務時有不暢順的情況。服務已於昨晚全面恢復；相關款項亦已全數即時或於今日內退回至客戶的八達通銀包或手機八達通賬戶。



有遊日港人向《香港01》表示，昨晚（7日）發現系統失靈，被重複扣除款項。（讀者莊小姐提供）

有遊日港人向《香港01》表示，昨晚（7日）發現系統失靈，被重複扣除款項，今早獲安排退款。（讀者莊小姐提供）

有港人被重複扣款

有不少網民在社交平台Threads稱，昨晚在日本透過八達通App使用PayPay付款時系統失靈，其中有人付款時頁面彈出「Error」字句，當使用其他付款方式後，卻發現八達通內銀包已被扣錢。

遊日港人莊小姐亦表示，在東京用膳後向店員展示二維碼付款，起初店員稱未能過數，其後再掃瞄二維碼後始成功過數。不過事主翻查八達通餘額，卻發現被扣除兩筆相同的款項。

有遊日港人說，今午成功在日本使用八達通消費，形容「匯率真係靚，值得畀多次機會；同埋佢有退返（錢）畀我，所以OK」。（讀者莊小姐提供）

有用戶稱獲安排退款

不過，莊小姐說今早在八達通App內獲安排退款，而下午亦成功在日本使用八達通消費，形容「匯率真係靚，值得畀多次機會；同埋佢有退返（錢）畀我，所以OK」。

有網民指出，八達通App內的「待辦理事項」一欄可作退款，但須在限期前領取款項。有人感嘆對系統失去信心，又指難接觸八達通的客戶服務部作退款申請，故會待系統穩定後才繼續使用。

港人由即日起到日本旅遊，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。（資料圖片／歐陽德浩攝）

八達通：服務已於昨晚全面恢復

八達通回覆查詢稱，留意到少數客戶昨晚使用「八達通 x 日本PayPay二維碼支付」服務時有不暢順的情況。服務已於昨晚全面恢復；相關款項亦已全數即時或於今日內退回至客戶的八達通銀包或手機八達通賬戶。

交易金額及宗數創新高 最高交易額接近$1.7萬

八達通又指，今日單日的交易金額及宗數均創推出以來的新高，當中最高單筆交易金額接近17,000港元；亦見客戶積極在日本多元化的商戶類型使用八達通日本PayPay二維碼支付服務，包括大型連鎖店及當地特色小店。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰表示，數據反映市場對便捷跨境支付服務的殷切需求，將持續優化服務體驗，稍後將推出更多和商戶聯乘的優惠服務，當中包括美妝藥妝以及電器電玩等商戶，另外亦有抽獎活動。

