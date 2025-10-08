東涌東站使用未審批不知名螺絲螺栓　港鐵發不合格通知書

正在興建的港鐵東涌延線東涌東站，8月被揭發用冒牌磚，《香港01》追查得悉，螺絲和螺栓都出問題。承建商安裝月台層牆身的防火板時，使用了不知名品牌的自攻螺絲，安裝鋼橋時使用的抗剪螺栓中，亦有一成以上未經審批。

港鐵確認使用相關物料前未交港鐵審批，港鐵已發出「不合格通知書」，承建商已跟進並抽樣測試，兩個位置的工序仍未到交付階段。港鐵無回應螺絲螺栓的使用數量、範圍、百分比及影響。



港鐵東涌線延線，東涌東站2025年6月興建進度，圖為組裝連接車站出入口的兩條行人天橋。（港鐵圖片）

記者獲悉，港鐵東涌東站建造工程及軌道改道的相關備置工程（1202合約）中，承建商安裝月台層牆身的防火板（Promat board）時，使用了一批未知品牌的自攻螺絲，並未經港鐵審批，亦未有機制於現場接收與檢驗。

同一合約的安裝鋼橋過程中，使用約4,000個抗剪螺栓，當中超過10%使用了未經審批的螺栓。消息指，螺栓是鋼橋在內地工場生產時安裝，承建商也無法得知未經審核的螺栓具體安裝在什麼位置。

港鐵東涌線延線，東涌東站2025年2月興建進度，圖為工地平整及路軌鋪設前期工程。（港鐵圖片）

港鐵回應指，相關物料使用前未有按既定程序提交予港鐵審批，已發出「不合格通知書」，承建商亦已作出跟進，包括提交資料予港鐵審批、於工地抽取樣本測試。目前兩個位置的工序仍未到交付階段，港鐵將繼續嚴正監察。

港鐵補充指，「不合格通知書」是工程業界品質管理流程中的重要工具，若發現施工不符合規範，處理方法之一是按機制向承建商發出「不合格通知書」，以能及時糾正施工流程。

不過港鐵並未回應，涉及未經審批的螺絲、螺栓的供應商，以及影響數量、百分比、範圍，是是否涉及有人行使虛假文件或其他不法行為等問題。

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

港鐵東涌線延線預計2029年落成，將加設東涌東站和東涌西站。今年8月港鐵被揭發，承建商在東涌東站的設備房間磚牆，使用內地YiTong冒牌磚，而非合約指定的德國品牌YTong材料，據知砌牆後才發現貨不對辦，需要拆牆再建。