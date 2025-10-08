基孔肯雅熱｜居深水埗富昌邨11歲男童確診　曾到深圳、佛山及中山

本港今（8日）新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心指，個案涉及一名住深水埗富昌邨的11歲本地男童，他於10月4日至7日到訪廣東省深圳市、佛山市和中山市，回港後出現發燒及皮疹，須留院治理，目前情況穩定。中心認為，該病是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



深水埗富昌邨富誠樓今早11時解封，發現87宗初步陽性個案。（資料圖片／羅君豪攝）

病人母親曾一同到廣東 正接受醫學監察

衞生署衞生防護中心表示，初步調查顯示，他於10月4日至7日到訪廣東省深圳市、佛山市和中山市，於10月7日回港當日出現發燒及皮疹，由家人帶到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

病人的母親曾一同到廣東，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片/梁鵬威攝）

累計錄得28宗確診個案

衞生防護中心表示，本港今年累計錄得28宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。